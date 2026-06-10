Защо Гугъл иска да пусне десетки милиони комари, заразени с бактерии?

"Debug" - така се нарича проект на биотехнологичната компания Verily в сътрудничество с Гугъл (и двете собственост на "Alphabet"), който би могъл да бъде обяснен като един вид "декомаризация". Идеята е следната: борба срещу комарите с помощта на комари. В рамките на две години "Alphabet" смята да пусне в САЩ десетки милиони комари, заразени с определена бактерия. По този начин трябва да се ограничи популацията на комарите, а така и пренасяните от тях заболявания като малария или денге.

Има ли "непредвидени рискове"?

В социалните медии вече бяха отправени настоятелни предупреждения, информира германската обществена телевизия ZDF и дава следните примери: "Пред очите ни се отваря шокираща нова глава от глобалната системна матрица" пише в един от постовете. Говори се и за "непредвидени рискове за цялата планета". Сайтът Kla.TV на свой ред твърди, че заразените с бактерии комари в крайна сметка ще направят цялата популация "много по-устойчива", става дума дори за "оръжия срещу човечеството".

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Но дали има нещо вярно в твърденията, какво точно планира Гугъл и какви са рисковете - ZDF прави проверка на фактите.

Гугъл срещу комарите: какво точно е планирано

Целта на проекта е целенасочено да се води борба срещу комарите, които пренасят западнонилския вирус и енцефалита Сейнт Луис. За целта съответният вид ще се отглежда в специални съоръжения и ще се заразява с бактерията Волбахия, която е един от най-разпространените вътрешноклетъчни паразити в света, който живее естествено в клетките на над 60% от всички видове насекоми. Тя не заразява хора, но оказва огромно влияние върху размножаването на насекомите.

След това система, базирана на изкуствен интелект, ще разделя мъжките и женските екземпляри и на свобода ще се пускат само мъжките.

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Ако мъжките комари, заразени с Волбахия, се чифтосат с диви женски, които не са заразени, яйцата им няма да успеят да се развият. И ако тази стъпка се повтори при множество поколения, популацията ще спадне осезаемо. Проектът е представен в американската служба по околна среда EPA, но още не е получил разрешение.

Какви ще са мащабите на проекта?

Според сайта за проверка на фактите "Snopes" част от проекта на Гугъл ще обхване 64 милиона комара в Калифорния и Флорида за период от две години, друга част - 32 милиона за три години в Ню Джърси, Флорида и Калифорния. Това изглежда много, но трябва да се разглежда в сравнение със сходни експерименти.

Така например в Сингапур, по сведения на медиите, базиращи се на официални данни, през последните десет години над 300 милиона мъжки комари са били заразени с бактерията Волбахия и са били пуснати.

Т.е. намерението на Гугъл не представлява гигантски масов експеримент, обяснява микробиологът Ахим Хьорауф от университета в Бон. Той посочва, че ефективността на борбата с разнасяните заболявания зависи най-вече от големината на района, в който са пуснати комарите.

Бактерията Волбахия: какво е предимството на метода?

Предимството е в целенасочената борба с един определен вид комари, като останалите видове не се засягат - за разлика от борбата, водена с пестициди. "Т.е. намесата в екосистемата е относително малка", казва Хьорауф.

Методът вече се е доказал като успешен в световен мащаб: актуални проучвания показват, че в Сингапур значително са спаднали както популацията на комарите, така и заболяванията. В бразилския град Нитерой по този начин заболяванията от денге са намалели с 89 процента. Над 16 милиона души в двете страни междувременно са защитени чрез този метод, и то без негативни последствия, казва Скот О"Нийл от Световната програма за борба с комарите.

Къде са границите на метода?

Микробиологът Хьорауф обяснява, че тази техника може да се използва само ако бактериите Волбахия не се намират в комарите, т.е. стратегията функционира само ако заразени мъжки комари се чифтосват с незаразени женски.

Ако обаче и двамата са заразени - или пък само женският комар - те могат успешно да се размножават. Респективно методът има определени граници - ако бактерията е силно разпространена сред популацията. А и ефектът от пускането на заразени комари с времето намалява - когато в района отново навлязат други комари.

Има ли рискове в проекта "Debug"?

Здравните институции не смятат, че използването на Волбахия крие рискове. Американският Център за контрол и превенция на заболяванията посочва на сайта си, че 60 процента от насекомите така или иначе носят бактерията. А тя не може да доведе до заболявания на други животни или на хора. Експертът Ахим Хьорауф не смята, че методът включва непредвидени рискове.

Научните дебати за рисковете се отнасят изключително за дългосрочния ефект от стратегията. Изследователите проучват дали вирусите могат да развият резистентност спрямо блокадата, причинена от Волбахия, или пък някакви технически грешки не могат да се отразят на целта на проекта като цяло. Но заплаха за населението няма.

Източник: "Дойче веле"