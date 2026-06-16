Историческо: Евросъюзът започва преговори за присъединяване с Украйна и Молдова

Украйна и Молдова започнаха първия етап от преговорите за присъединяване към Европейския съюз в Люксембург в понеделник. Това развитие слага край на двегодишната политическа безизходица, породена от предишната унгарска опозиция срещу започването на преговори с Киев. Преговорите представляват най-значителния напредък за страните, откакто те получиха статут на кандидатка през 2023 г. Комисарят на ЕС по разширяването Марта Кос изрази увереност, че и двете държави могат да запазят инерцията, за да отворят останалите пет тематични фази на преговорите, известни като клъстери, още следващия месец.

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И двете страни подадоха заявления за членство след пълномащабното нахлуване на Русия. Въпреки че лидерите на ЕС се съгласиха да започнат преговори за присъединяване през юни 2024 г., процесът беше в застой при управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Будапеща използва ветото си поради опасения относно правата на унгарското малцинство в Закарпатската област на Украйна, като така забави и Молдова поради обединения характер на техните кандидатури.

Зеленски призова за отваряне и на останалите клъстери

Украйна е приключила необходимата работа и е готова да продължи по пътя си към членство в Европейския съюз. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към Междуправителствената конференция на ЕС. "Това, което се случва днес – откриването на първия клъстър в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова – изпраща ясно послание, че напредъкът на Европа не може да бъде спрян. Работихме усилено, за да стигнем до този момент", каза Зеленски.

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Украинският президент подчерта, че Украйна и Молдова са предприели важни стъпки заедно през последните години. "Нашето добросъседство с Молдова е силно. Ние се подкрепяме взаимно и заедно вървим към ЕС. И заедно ще стигнем там", отбеляза той.

Зеленски заяви, че един от най-силните отговори, които Европа може да даде на атаките на Русия и продължаващите актове на агресия, е да ускори процеса на разширяване. Украинският президент отбеляза, че често изглежда, че Украйна трябва да се бори по-усилено от другите, за да напредне по своя европейски път.

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"Често ни се струва, че винаги трябва да се борим по-усилено от другите, за да напреднем по пътя си към ЕС. Украйна е заслужила правото да напредва по-бързо. И точно това е политическото решение, от което Европа се нуждае днес. Ние сме готови за отварянето на всички клъстъри. Извършихме работата си и всички в Европа знаят това. Затова нека пристъпим към отварянето на клъстърите без забавяне – оставащите пет клъстъра след днешното отваряне на първия“, заяви Зеленски.

Права на малцинствата и вътрешна съпротива

Дипломатическият пробив е резултат от споразумение между Киев и новото унгарско правителство, водено от Петер Мадяр, за гарантиране на свободите на унгарското малцинство. Въпреки това, унгарският външен министър Анита Орбан подчерта в понеделник, че пълното прилагане на това двустранно споразумение остава основно условие за европейската интеграция на Украйна.

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Предстоят допълнителни усложнения, тъй като Брюксел се опитва да отвори останалите пет клъстера преди лятото. Интегрирането на Украйна и Молдова в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС обаче представлява политически чувствителна пречка. Очаква се селскостопанските гиганти, сред които са Полша и Франция, да се противопоставят на преразпределението на знаковото финансиране за селското стопанство.

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По време на двугодишното политическо забавяне, Европейската комисия и Киев се ангажираха с „предварително зареждане“, изпълнявайки техническа работа и прилагайки реформи за ускоряване на процеса. Украинският президент Володимир Зеленски неотменно представя присъединяването към ЕС като съществена гаранция за сигурност след войната.

Геополитическа архитектура

Кипърското председателство на Съвета на ЕС характеризира разширяването като геополитическа необходимост на фона на международните сътресения, определяйки присъединяването като разширяване на европейската стабилност и просперитет. Комисар Кос определи рамката за разширяване като основен инструмент на външната политика на блока, отбелязвайки, че през последните 16 месеца е постигнат по-голям напредък, отколкото през предходните 15 години.

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За да се улесни по-бързата интеграция, Кос се застъпи за структурни промени в процеса на присъединяване. Докато европейските дипломати и президентът Зеленски бързо отхвърлиха алтернативни модели, като например предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за „асоциирано членство“, блокът оценява варианти за постепенна интеграция.