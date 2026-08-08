Войната в Иран - катастрофа за Йордания

Ал-Хазне, известна още като "Съкровищницата на фараона", е най-популярната гробница в Петра, Йордания, построена преди 2000 години. Тя отдавна е магнит за туристи. Но не и тази година. "Идват едва между 300 и 500 души на ден. Обикновено са десетки пъти повече", казва пред АРД Язан Махадин от местната туристична служба.

Туризмът се срина заради войната

От началото на войната между САЩ и Иран туризмът в Йордания е блокиран - правителствата издават предупреждения да не се пътува до кралството, авиокомпаниите отменят полети. За държава, в която 15 процента от икономиката се генерират от туристи, това е истинска катастрофа.

Йордания от години се приема като котва на стабилността в турбулентния регион. Но кралството често попада между фронтовете заради конфликтите наоколо. Още с началото на войната в Газа ракетите, които си разменяха Израел, Иран и Хизбула, засегнаха икономиката. В момента обаче и самата Йордания е под обстрел. "Новото в този конфликт е, че Йордания е мишена на иранските удари и проиранските милиции", казва Вероника Ертл, която ръководи бюрото на фондация "Конрад Аденауер" в Аман. Базите на САЩ в страната са обект на атаки, трима американски войници загинаха.

Иран разчита и на пропагандата - Революционната гвардия публично призова йорданското население да се включи в борбата с американските сили на нейна територия, говорейки за "религиозен дълг" срещу "убийците на потиснати мюсюлмани". Над половината от населението на Йордания има палестински корени и голяма част от него така и така отхвърля партньорството със САЩ и Израел, а Иран очевидно се опитва да подсили това чувство.

Целта на Иран е да дестабилизира Йордания отвътре

Според експерта по Близкия изток Амер Сабайле целта на този стратегия е Йордания да бъде дестабилизирана отвътре. Йорданското общество не се чувства близко до режима в Иран и до Революционната гвардия, но в момента мнозина възприемат страната като жертва, обяснява Вероника Ертл. "Гневът и недоволството от американските атаки сред йорданското население са големи, защото то гледа на тях като дестабилизация на целия регион", допълва политоложката.

Правителството се опитва да компенсира икономическите загуби със субсидии. Държавата поддържа цените на брашното и пшеницата изкуствено ниски. Това обаче натоварва държавния бюджет. Йордания зависи много от чуждестранната помощ - тази година тя е получила само от САЩ над 1,4 милиарда долара, което по данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика представлява близо осем процента от общия бюджет на страната. От Израел пък кралството получава голяма част от водата и природния газ, които са ѝ нужни за електроснабдяването.

В замяна Йордания предоставя на САЩ достъп до 12 военни бази. Там са разположени противовъздушни системи, включително "Пейтриът", които освен Йордания пазят и Израел. В настоящия конфликт с Иран това е от особено стратегическо значение. Затова и Техеран се опитва максимално да оскъпи това партньорство. "Ударите срещу Йордания до голяма степен целят да погребат съюзите ѝ", казва Сабайле. Така страната бива отслабена, доверието на обществото се разклаща, а това води до нестабилност.

Цената на стабилността става все по-висока

"Прагматичната външна политика винаги е била една от най-силните страни на Йордания", казва Сабайле пред германската обществена медия. За правителството обаче е важно да обясни на собствения си народ рисковете и мотивите за тази политика по прозрачен и убедителен начин. "В настоящата ситуация то трябва да отдаде по-голямо значение на това", допълва експертът по сигурността. Йордания продължава да е стабилен партньор, казва Ертл, но цената за това се повишава.

Все пак някои европейски авиолинии обявиха, че планират да подновят полетите си до Аман от есента, пише още АРД. Ако положението е спокойно, това ще съживи туризма. Много от работещите в него обаче вече са се преориентирали, казва Язан Махадин - започнали са работа в индустрията или земеделието. Възстановяването на доверието сред чуждестранните туристи ще е дълъг процес, затова страната все повече акцентира върху вътрешните пътувания. Напоследък до Петра пътуват много ученици, разказва Махадин, "те трябва да научат своята история".

Източник: Дойче веле