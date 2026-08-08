Извънредна ситуация на "Герена": Левски спешно пренареди трансферния план

Сериозните кадрови проблеми могат да накарат Левски отново да промени плановете си за заключителната част от трансферния прозорец. Привличането на още един централен нападател остава почти сигурно, но продължителното отсъствие на Акрам Бурас може да отвори място и за нов полузащитник. Решението ще зависи от медицинските прогнози за многото контузени основни футболисти, съобщава "Тема Спорт".

Лазаретът определя трансферите на Левски

Ръководството на българския шампион продължава активно да проучва наличните възможности на пазара. Първоначалният план предвиждаше селекцията да бъде завършена с привличането на още един нападател. На "Герена" продължават да работят по тази задача и се очаква нов футболист за върха на атаката да пристигне преди затварянето на прозореца.

Натрупалите се контузии обаче могат да наложат допълнителна сделка. В момента извън сметките на Хулио Веласкес са Стипе Вуликич, Радослав Кирилов, Майкон, Оливер Камдем, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре. Травмите им са с различна степен на сериозност, но става въпрос за играчи, които имат важна роля в състава.

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Най-сериозно върху трансферните намерения на Левски може да повлияе състоянието на Бурас. Ако възстановяването на алжирския полузащитник продължи по-дълго от очакваното, клубът вероятно ще потърси негов временен заместник. Така вместо само с нов нападател селекцията на "сините“"може да приключи с две допълнителни попълнения.

Седем нови вече пристигнаха на "Герена"

През това лято Левски привлече крайните защитници Алекс Сентейес и Хевертон, полузащитниците Сержиньо и Мехди Мубарик, крилата Давид Кусо и Адриан Райчев, както и централния нападател Рейналдо. След престой под наем в Етър в състава се завърна и Стивън Стоянчов.

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Двама основни играчи може да напуснат Левски

Успоредно с търсенето на нови футболисти ръководството се подготвя и за възможни изходящи сделки. Според "Тема Спорт" сериозен интерес има към Майкон и Кристиан Макун. Евентуална продажба на някого от двамата може допълнително да промени трансферните приоритети и да принуди Левски да реагира с още един входящ трансфер.

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