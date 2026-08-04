Защо руснаците трескаво търсят жилища в Армения

Търсенето от страна на руски граждани на жилища под наем в Армения е нараснало рязко и вече е сравнимо с показателите от 2022 година, информира сайтът "Верстка", позовавайки се на местни брокери. По думите на един от тях, наемите за жилища в Ереван са нараснали с 30 процента през последните няколко месеца. Обяснението на експерта е - заради потока от новопристигащи руснаци. "Търсенето е огромно, цените полудяха", констатира брокерът.

Руснаците бързат да заминат преди изборите

Източникът на изданието пояснява, че през последните години го търсят предимно вече живеещи в Ереван емигранти от Русия. В момента около 80 процента от клиентите му били руснаци, които или наскоро са пристигнали в Армения, или имат такива планове.

Брокерите в Армения споделят и, че новата вълна в търсенето на жилища е започнала през май и продължава да се засилва. Част от клиентите търсят жилища за края на август и септември. Предположенията са, че пристигащите в Армения руснаци искат да напуснат родината си преди парламентарните избори, които ще се проведат между 18 и 20 септември. "Очакваме през септември цените на жилищата да нараснат още повече", прогнозират арменските брокери.

Зеленски: руските власти ще разширяват мобилизацията през есента

Армения остава едно от най-достъпните направления за емиграция от Русия. От 2017 година руските граждани могат да пристигат в страната с обикновен паспорт и да получат временно жителство на базата на работа, учение, предприемаческа дейност или семейни връзки.

Неотдавна украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските власти планират "да разширят мобилизацията" през есента на тази година. По неговите думи, руският президент Владимир Путин "просто се готви да събере нови хора за войната". Освен това Зеленски заяви, че от юни във Воронежка област се готвят да приемат 30 000 войници от Северна Корея.

Източник: Дойче веле