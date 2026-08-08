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Официално: Арсенал счупи пазара с един от най-големите трансфери в историята!

08 август 2026, 14:31 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Арсенал счупи пазара с един от най-големите трансфери в историята!

Арсенал осъществи един от най-големите трансфери на лятото, привличайки капитана на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Английският шампион ще плати 75 милиона паунда за бразилския национал, който подписа договор за четири сезона с опция за още един. Сделката превръща 28-годишния футболист в най-скъпия полузащитник над тази възраст в историята на футбола.

Арсенал плати 75 млн. паунда за Бруно Гимараеш

Нюкасъл не е планирал раздяла със своя лидер, но самият Гимараеш е поискал да поеме към ново предизвикателство. "Това беше едно от най-трудните решения в живота ми. Нюкасъл промени мен и семейството ми, но почувствах, че имам нужда от ново предизвикателство", заяви бразилецът, който става и второто най-скъпо попълнение в историята на Арсенал.

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Бруно Гимараеш

Гимараеш пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк" от Олимпик Лион през януари 2022 година. Той записа 195 мача за "свраките", в които отбеляза 31 гола и направи 32 асистенции. Като капитан изведе отбора до спечелването на Купата на Лигата през 2025 година - първия голям вътрешен трофей за клуба от 70 години.

"Топчиите" събраха брутална халфова линия

С привличането му Арсенал събира една от най-впечатляващите халфови линии в Европа. Микел Артета вече разполага с Деклан Райс, Мартин Йодегор, Мартин Субименди, Еберечи Езе, Микел Мерино и Гимараеш. Бразилецът ще носи №39 и на "Емирейтс". Номерът е свързан с радиочестотата на таксито, което неговият баща е управлявал в Рио де Жанейро.

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Арсенал Летен трансферен прозорец Бруно Гимараеш
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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