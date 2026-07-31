Уважение към единия - раздразнение от другия? Тръмп и Зеленски

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и украинският президент Володимир Зеленски пристигнаха във Вашингтон за погребението на американския сенатор Линдзи Греъм. Той беше яростен поддръжник както на Израел, така и на Украйна. Двамата държавни лидери използваха възможността да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит и двете срещи са били "позитивни и продуктивни”.

Отношението към Зеленски

В случая на Зеленски това звучи възможно, пише АРД. Напоследък Тръмп се държи доста по-уважително с украинския държавен глава, отколкото преди. В последните месеци двамата разговаряха многократно в кулоарите на различни международни срещи. Срещата в Белия дом се проведе при затворени врати и е продължила около час.

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Всеки приятелски разговор с Доналд Тръмп е от полза за Киев, дори и да не води до осезаеми резултати, смята Александър Краев, експерт по външна политика в центъра за анализи "Украинска призма”. Според него президентът на САЩ в момента е настроен значително по-положително към Украйна, отколкото преди, тъй като вижда в това полза за себе си. "Русия продължава да саботира преговорите и прави всичко възможно, за да не се ангажира с нормална дипломация. А Украйна прави всичко възможно, за да изчерпи Русия средствата и потенциала си за война и да я принуди да седне на масата за преговори”, заяви Краев пред ДВ.

Лиценз за "Пейтриът” и санкции срещу Русия

След разговора с Тръмп Зеленски написа в профила си в Х, че дискусията е била най-вече фокусирана около украинската противовъздушна отбрана. "С президента обсъдихме лиценз за произвеждане на ракетите прехващачи за "Пейтриът” и други неща, които могат да са ни полезни”, написа Зеленски. Освен това са обсъдени и дипломатическите пътища за прекратяване на войната, отбелязва АРД. По-късно в интервю за Fox News Зеленски заяви, че Тръмп му е обещал дългоочаквания лиценз за ракетите за "Пейтриът”. Това е единствената ефективна защита на Украйна срещу руските балистични ракети, а още през пролетта Зеленски каза, че Киев почти е изразходвал запасите си. В интервюто си за американската медия Зеленски заяви, че Русия понася все по-големи загуби във войната, но Путин въпреки това не желае да я прекрати. "Инициативата вече не е в ръцете на Путин”, коментира украинския президент.

Друга победа за Украйна от посещението в САЩ: Камарата на представителите на САЩ отдавна обсъжда и нов санкционен пакет срещу Русия - нещо, за което покойният Линдзи Греъм се бореше до смъртта си. Сега сенаторите явно са постигнали споразумение за новите санкции, които ще носят името на Греъм в негова памет, пише АРД.

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Става дума за санкции най-вече срещу износа на природен газ и петрол - основен източник на приходи за военната машина на Русия. Така президентът на САЩ ще наложи санкции на петте най-големи купувача на руска енергия, както и на петте държави, които най-много помагат на Москва да заобикаля санкциите. Това навярно ще обтегне отношенията на САЩ с Китай и Индия, отбелязва германската обществена медия. Очаква се санкционният пакет да бъде приет от Сената още до края на тази седмица. Камарата на представителите обаче е в лятна почивка, така че навярно новите санкции ще влязат в сила чак през септември.

Срещата с Нетаняху може би не е била толкова ползотворна

Разговорът на Доналд Тръмп с Бенямин Нетаняху също се очакваше с нетърпение. Двамата се срещнаха в САЩ за първи път от началото на съвместната им война в Иран. "Това бе един от най-добрите разговори, които съм водил с американския президент - нашия приятел Доналд Тръмп” и добави, че двамата споделяли позицията, че Иран никога не трябва да има възможност да разработва ядрени оръжия.

В последно време обаче се говори за неразбирателство между двамата лидери. Основният конфликт е свързан явно с факта, че Израел иска да продължи войната срещу Иран, а Тръмп иска да намери дипломатическо решение, пише АРД. Малко преди продължилата около 90 минути среща с Нетаняху, американският президент потвърди позицията си. В интервю за Fox News той говори за войната в Иран и остави впечатлението, че Нетаняху го притиска да не я прекратява. На въпрос дали ще обсъждат предполагаемото ядрено съоръжение в т.нар. Планина Пикакс, Тръмп отговори: "Няма нужда Биби да ми казва. Биби ми говори за това, защото иска да продължим”.

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Нетаняху изглежда настоява за още удари срещу Иран

Израелският телевизионен канал N12 съобщи, че премиерът на страната смята да представи пред Доналд Тръмп разузнавателна информация за предполагаемите опити на Иран да възстанови военните си възможности, включително плановете на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей да разработи ядрено оръжие. Техеран от години отрича тези обвинения.

Предполага се, че Нетаняху е поискал от Тръмп одобрение Израел да възобнови атаките си срещу Иран, пише АРД. За израелския премиер е ключово да демонстрира близост със САЩ преди парламентарните избори, които предстоят в Израел през есента. Тръмп обаче заяви в интервюто си за Fox News, че предпочита да постигне споразумение с Иран и дори каза, че това би било и желанието и на покойния Линдзи Греъм.

Източник: Дойче веле