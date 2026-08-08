Турция генерира около 45 % повече пластмасови отпадъци на човек спрямо света

Турция генерира около 45 процента повече пластмасови отпадъци на човек спрямо средното световно ниво, съобщава турското издание "Търкиш минит", позовавайки се на доклад на фондацията „Нулеви отпадъци“ , цитирани от БТА.

В доклада на фондацията се цитират данни на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР), според които през 2020 г. Турция е генерирала 48 килограма пластмасов отпадък на човек. Средното за света ниво е от 33,1 килограма.

Световното потребление се е удвоило

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При представянето на доклада на пресконференция в Истанбул във вторник президентът на фондацията Самед Агърбаш отбеляза, че световното потребление на пластмаса почти се е удвоило – от 234 милиона метрични тона през 2000 г. до 460 милиона тона през 2019 г. През същия период годишният обем на пластмасовите отпадъци е нараснал от 156 милиона на 353 милиона тона, като едва около 9 процента от тях са били рециклирани.

"Стартирахме мащабна кампания за намаляване на употребата на пластмаса“, заяви Агиърбаш, като добави, че фондацията планира да разшири инициативата във всички 81 провинции на страната, преди да я пренесе в чужбина.

Фондацията ще организира работна среща, на която ще се разискват въпроси, свързани с пластмасовите отпадъци. Срещата ще се състои в Истанбул на 31 август и 1 септември с участието на държавни институции, университети, неправителствени организации и експерти по околната среда. Планира се изготвянето на национален план за действие по отношение на пластмасите, включващ цели за следващите пет, десет, петнадесет и 30 години.

Екологични организации, сред които и „Грийнпийс“ (Greenpeace) предупреждават, че в Турция се внасят пластмасови отпадъци от ЕС като чат от тях са изхвърляни и изгаряни незаконно в страната, което поражда опасения относно замърсяването и управлението на отпадъците.

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Турция стана основна дестинация за изнасяне на пластмасови отпадъци от Европейския съюз, след като през 2018 г. Китай ограничи вноса на повечето видове пластмасови отпадъци.

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