Турция: има ли шансове новата опозиционна партия?

Кадрите от 24 май в Анкара бяха разтърсващи. След като съдът отстрани ръководството на Републиканска народна партия (РНП), турските специални части щурмуваха централата ѝ. Те опитаха да проникнат насила в сградата, като използваха сълзотворен газ. Представителите на най-голямата опозиционна партия барикадираха входовете с маси и столове.

Едва след няколко часа те престанаха да оказват съпротива. "Искаме да предотвратим ескалация на напрежението и напускаме дома си по собствена воля", заяви тогава партийният лидер Йозгюр Йозел. "Единствената ни вина е, че спечелихме срещу управляващата партия", добави тогава Йозел.

Отмъщение за решителната победа на републиканците?

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51-годишният лидер на РНП визираше успех, който е невиждан от 22 години. Партията му спечели местните избори през март 2024 година срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието на Ердоган, като надделя в цели 14 големи градове, включително Истанбул. Кметът на мегаполиса Екрем Имамоглу стана толкова популярен, че се превърна автоматично и в претендент за поста на Ердоган на следващите президентски избори в страната.

Малко след това започна и съдебното преследване - Имамоглу бе задържан, както и редица други кметове и техни служители. Всички те бяха обвинени в корупция и измама. Последва разследване и срещу партийното ръководство, което през май доведе до отстраняването му със съдебно решение. Сега, два месеца по-късно, Йозел обяви създаването на нова партия.

Удобните за Ердоган се върнаха начело

РНП е създадена през 1923 година от Мустафа Кемал Ататюрк и е най-старата партия в Турция. Тя подкрепя секуларизма - разделянето на държавата от религията, патриотизма и републиканизма.

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Йозгюр Йозел пое ръководството през 2023 г. заедно с реформаторското крило на партията, като така я отвори към избиратели извън традиционната ѝ база и постави социалдемократичните ценности на по-преден план. Всичко това допринесе за успеха на местните избори. След отстраняването му съдът върна партийното ръководство на Кемал Кълъчдароглу - предшественик на Йозел, под чието ръководство преди това републиканците изгубиха всички избори. Точно затова той се смята за предпочитания опонент от Ердоган.

Защо бившото ръководство се включва в актуалното разцепление и приема съдебното преследване на съпартийците си е предмет на много спекулации. Според наблюдатели може да става дума за политическа калкулация, която да е в полза на Ердоган. Точно това разделение му позволява да отстрани опасните опоненти преди следващите президентски избори, които трябва да се проведат през 2028 година.

"Нека заедно да потеглим към властта"

Йозел и неговото крило в партията до момента се бореха за нея, но все по-политизираното правосъдие ги принуди да се отцепят. Той призова последователите си да го последват: "Носим в себе си непоколебимата надежда за ново начало. Готови ли сте за големия поход? Нека заедно да потеглим към властта, приятели", заяви той по време на реч тази седмица.

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В края на седмицата стана ясно, че 91 от всички 135 депутати на републиканците ще се присъединят към "Нова партия". В петък тя бе регистрирана официално и така стана и най-голямата опозиционна сила в турския парламент. По-малките сили, които са критични към Ердоган, подкрепиха Йозел и призоваха за единство.

Шансовете на новата партия на Йозел са големи, казва и Серен Селвин Коркмаз, която ръководи истанбулския мозъчен тръст "ИстанПол". Голяма част от досегашните привърженици на РНП я подкрепят. Но успехът не е вързан в кърпа. Според последното проучване на "ИстанПол" електоратът не желае само продължение на РНП под ново име, а партия с нови лица, които да надградят започнатото.

Ще успее ли Йозел да обедини опозицията?

30% от избирателите ще подкрепят новата сила или поне обмислят да го направят. 19 на сто пък ще решат спрямо конкретните предложения в програмата и кандидатите. Потенциалът е близо 49 на сто, пресмята Коркмаз. Сред потенциалните гласоподаватели са такива на национално-консервативната "Партия на доброто", прокюрдската партия "ДЕМ", но и част от привържениците на управляващата партия ПСР и нейния ултранационалистически съюзник Партия на националистическото действие.

Голямото предизвикателство е да бъде постигнат консенсус между очакванията на избирателите на републиканците, на националистите, кюрдите и консервативните избиратели. Йозел цели точно това - да формира приобщаващ център с републиканско-социалдемократична основа, обяснява политоложката.

Конфликтът в партията, основана от Ататюрк, започна през 2023 година. Тогава след поредното поражение на Кълъчдароглу новото реформистко крило на Йозел и Имамоглу пое контрола и призова старото ръководство да се оттегли. Преди два месеца обаче съдът окончателно обяви партийния конгрес, на който те спечелиха, за невалиден. Вследствие на това Йозел заедно с партийното ръководство бяха отстранени от постовете си, а партията отново премина в ръцете на старите кадри.

Следващите редовни президентски избори ще се състоят през 2028 година. Към момента остава неясно дали дотогава новата партия ще успее да изгради собствени структури в поне 41 от 81-те турски провинции, каквото е условието за допускане до изборите. За разлика от РНП, новата политическа сила засега не разполага нито с утвърдени мрежи, нито с необходимите партийни средства.

Източник: Дойче веле