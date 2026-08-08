Опитът на далечна страна във войната в Украйна: Наркокартелите се учат как да воюват

Колумбийските наркокартели са решени да овладеят украинската технология за безпилотни летателни апарати и за тази цел изпращат свои хора като доброволци в украинските отбранителни сили. Financial Times отчита, че през изминалата година многократно се появяваше информация, че престъпни групи от Колумбия се опитват да изпратят свои бойци, за да придобият съвременни познания от Украйна в областта на воденето на война с дронове, а след завръщането си да използват тези умения срещу собствената си армия.

„Схемите за набиране на кадри са много сложни, но това, което ме тревожи най-много, е нивото на специализация, което развиват. Бивши членове на паравоенни формирования, бивши партизани и бивши войници се сражават тук заедно и заедно се учат да пилотират дронове“, казва пред изданието колумбийски хуманитарен работник в Украйна.

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Промяната във въздушното превъзходство на правителството в Богота срещу наркокартелите

В материала се отбелязва, че дроновете вече са преобърнали правилата на дългогодишния въоръжен конфликт на колумбийското правителство с бунтовниците и наркотрафикантите. В борбата срещу партизаните в джунглата правителството в Богота винаги е могло да разчита на превъзходство във въздуха, но сега ситуацията се е променила.

Миналата година колумбийските въоръжени сили неутрализираха 96 процента от опитите за атаки с дронове, като или заглушаваха радиочестотите, или унищожаваха устройствата. Но сега незаконните групи се опитват да се поучат от опита на Украйна, за да ги надхитрят.

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Как колумбийците се учат от Киев?

Колумбийски пилот на дронове, базиран в Украйна, споделя пред Financial Times, че вербовчиците на наркокартелите търсят обучение за настройка и управление на FPV дронове - атакуващи безпилотни апарати, чиято маневреност ги прави по-трудни за сваляне. Те обикновено се насочват директно към целта и експлодират при удара.

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„В Колумбия вече започват да използват FPV дронове, но все още не е ясно как да се криптира комуникацията между дрона и пилота, нито как да се монтира взривно устройство по същия начин, по който го правят тук, в Украйна“, казва цитираният източник.

Въоръжените групи също се опитват да избегнат военното заглушаване на сигнала, като придобиват дронове, които използват ултратънки оптични кабели, свързващи ги на големи разстояния с наземни оперативни системи, твърдят властите.

Анализатори казват, че спирането на трансфера на знания от колумбийските войници, връщащи се у дома от Украйна, трябва да бъде приоритет.

„Колумбийците могат да се учат, да се адаптират много бързо и да издържат на трудни условия на служба. Те са доказали своята стойност пред командирите, които наистина ги харесват“, заявява Тарас Паляница, служител в Центъра за набиране на чуждестранни специалисти към украинското Министерство на отбраната.

Миналия октомври тогавашният президент на южноамериканската страна Густаво Петро заяви, че „украинците третират колумбийците като по-нисша раса“, и призова колумбийските граждани, „които се третират като пушечно месо“, да се завърнат у дома. С цел да намали стимулите за присъединяване към чуждестранни въоръжени сили, правителството му увеличи заплатите на военните и ратифицира Конвенцията на ООН за наемниците от 1989 г.