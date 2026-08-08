Близкият изток си прави свое НАТО (ВИДЕО)

Пакистан, Саудитска Арабия и Турция подписаха пакт за съвместна отбрана, с което приключиха близо едногодишни преговори, насочени към противодействие на агресивното военно поведение в Близкия изток. Наречен Меканско споразумение за съвместна отбрана, съюзът ще действа като пакт за взаимна защита по модела на НАТО, който обединява силата и влиянието на три регионални сили, пише Форин полиси.

Според тристранно изявление „споразумението има за цел да засили колективното възпиране срещу всеки акт на агресия и постановява, че всяко въоръжено нападение срещу една от трите държави ще бъде разглеждано като нападение срещу всички тях“.

Въпреки че Египет участва в началните разговори, Кайро не беше посочен като участник в споразумението, подписано в петък. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман и турският президент Реджеп Тайип Ердоган присъстваха на подписването в Мека, Саудитска Арабия — най-свещения град за исляма.

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Бъдещето на пакта е неясно

Военното сътрудничество между трите държави с преобладаващо сунитско мюсюлманско население не е ново. В продължение на десетилетия Пакистан предоставя обучение и техническа помощ на саудитските сили, Исламабад и Анкара вече са обменяли бойни кораби и учебни самолети, а Рияд многократно е закупувал турски безпилотни летателни апарати. Миналия месец Пакистан и Турция също подкрепиха предложена от Саудитска Арабия морска отбранителна коалиция, която би помогнала за защитата на регионалните морски маршрути и предотвратяването на заложнически ситуации със световните вериги за доставки по време на война.

Но докъде точно ще стигне съвместният отбранителен пакт остава неясно. Трите държави нямат история на активно предоставяне на военна подкрепа една на друга. През септември миналата година Пакистан подписа договор за взаимна отбрана със Саудитска Арабия. Исламабад обаче не предприе военна реакция след последните атаки на Иран срещу кралството и омаловажи предположенията, че ядрените му способности могат да бъдат разширени в полза на съюзници.

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Пакистан е единствената ядрено въоръжена мюсюлманска държава в света, но не е единствената страна, която има значителни ресурси. Турция разполага с втората по големина армия в НАТО и е известна със своята обширна и доходоносна отбранителна индустрия. Междувременно Саудитска Арабия е сред водещите износители на петрол в света и наскоро подписа споразумение със Съединените щати за развитие на гражданска ядрена програма.

Очаква се и трите регионални сили да използват тези активи за противодействие на влошаващата се сигурност в Близкия изток. Ердоган подчерта в петък, че пактът не е насочен срещу конкретна държава, а Рияд изрази сходна примирителна позиция. „Петъчното споразумение не представлява опит за създаване на военна ос или сектантски блок. То също така не е свързано с ядрени амбиции или надпревара във въоръжаването, а е насочено към изграждане на устойчиви способности“, написа в социалната мрежа X Райед Кримли, заместник-министър на Саудитска Арабия за публичната дипломация, пише изданието, цитирано от БГНЕС.

Отговор на действията на Израел?

Експерти обаче подозират, че споразумението вероятно е пряк отговор на военните действия и маневри на Иран и Израел.

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Досега Турция и Пакистан избягваха пряко участие във войната с Иран, въпреки че и двете държави имат сухопътни граници с Иран. Саудитска Арабия също първоначално се стремеше към невъвличане, но дългогодишното напрежение с подкрепяните от Иран хути в съседен Йемен въвлече кралството в активен конфликт. В края на юли саудитски и американски сили извършиха съвместни удари срещу подкрепяни от Иран милиции в Ирак.

Публично иранските представители изглеждат неособено впечатлени. „Саудитците трябва да знаят, че едно споразумение на хартия с Турция и Пакистан няма да им донесе сигурност, както години наред едностранното източване от страна на американците не им донесе сигурност“, написа в X иранският политик Ебрахим Резаи. „Променете политиките си, за да не се налага да молите другите за сигурност.“

Междувременно Турция и Израел все по-често се оказват в центъра на взаимни остри словесни атаки. През юли турският външен министър Хакан Фидан определи Израел като „бреме, което човечеството повече не може да носи“ — изказване, което израелски представители интерпретираха като призив към геноцид. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и други водещи политически фигури в страната представиха Турция като новия Иран и предупредиха за „оформяща се радикална сунитска ос“. Новият отбранителен пакт вероятно допълнително ще засили тези опасения.

Израел все още не е реагирал официално на подписването на споразумението.