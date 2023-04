Въоръжени мъже отвлякоха осем гимназисти в Нигерия

Отвлечените са се прибирали от училища.

Въоръжени банди, действащи предимно в отдалечени части на северозападна Нигерия, извършиха жестоки атаки срещу граждани, училища и шофьори, отвличайки стотици за откуп. ОЩЕ: Над 12 милиона деца в Нигерия не ходят на училище заради страх от отвличане

