Американец сънува, че го нападат и се простреля в крака докато спи

Сега Марк Дикара е изправен пред обвинения в престъпление за инцидент през април. ОЩЕ: Десетки ранени и един убит при стрелба в Илинойс

Дикара беше арестуван в понеделник по обвинения в притежание на огнестрелно оръжие без валидна идентификационна карта на притежателя на огнестрелно оръжие и безсразсъдна стрелба.

CNN не успя да се свърже с Дикара и не е ясно дали той има адвокат.

An Illinois man fired his gun after dreaming a burglar was in his home, police say. He ended up shooting himself in real life https://t.co/DRBoUyE3MO