Десетки ранени при влакова катастрофа в Аржентина (ВИДЕО)

Засега не е ясно дали има тежко ранени. На място работят служители на пожарната, полицията и медици, а линейки откарват ранените в болници. Местни телевизии излъчиха кадри, на които се вижда как двата влака са се сблъскали челно на мост в аржентинската столица. Първият вагон на пътническия влак е дерайлирал и по него има щети, съобщи БТА.

❗💥🇦🇷 - #BREAKING: A crash and train derailment is reported in Palermo, Argentina.



The accident occurred between a freight train, which contained materials for railway maintenance work, and a formation on the San Martín Train, which carried passengers.



