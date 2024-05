Почина най-успешният инвеститор на всички времена (СНИМКА)

"С дълбока тъга Фондация Саймънс обявява смъртта на своя съосновател и почетен председател Джеймс Харис Саймънс, на 10 май 2024 г., на 86-годишна възраст, в Ню Йорк", казва се в уебсайта на организацията.

RIP Jim Simmons 🙏🏻 A true legend… his impact was enormous. Only few understand 🤷‍♀️ pic.twitter.com/YiUNf0aUMw

Американският милиардер, родом от Масачузетс, основава инвестиционната компания Renaissance Technologies през 1982 г., а също така използва математически алгоритъм за търговия на фондовата борса.

Още: На 114 години почина най-възрастният мъж в света (СНИМКА)

The Economist нарече Саймънс "най-успешният инвеститор на всички времена", цитирани от БГНЕС.

Jim Simmons managed to generate high annualized returns in the Medallion Fund between 1988 and 2018



RIP Legend pic.twitter.com/MOdBvVJ0Ck