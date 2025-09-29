И мексиканските наркокартели се учат на война с дронове от Украйна

Мексиканските разузнавателни служби предупредиха Украйна по-рано това лято, че мексикански доброволци са се присъединили към Международния легион не от солидарност, а за да получат обучение за работа с бойни дронове в полза на наркокартелите у дома, според юлски доклад на френското издание Intelligence Online.

Украинската служба за сигурност (СБУ), заедно с военното разузнаване, започна разследвания срещу няколко испаноезични подразделения на Легиона, за да идентифицира предполагаеми членове на картели от Мексико и Колумбия. Според съобщенията тези лица са използвали частни охранителни компании в Латинска Америка, за да стигнат до фронта в Украйна. Сред тях са най-малко трима бивши членове на колумбийската ФАРК, които са се инфилтрирали с панамски и венецуелски документи. Още: Русия и Китай се хвалят: Близо сме да създадем оръжие "дроноубиец" (ВИДЕО)

"Прилагат знанията другаде"

Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), свързаните с картела бойци са били особено фокусирани върху изучаването на най-новите тактики за използване на дронове с видеоконтрол (FPV) в бой. "Приехме ги добросъвестно, но осъзнахме, че Украйна се е превърнала в епицентър на глобалните FPV тактики. Някои идват тук само за да се научат как да убиват с дрон за 400 долара, след което прилагат тези знания другаде", каза служител на СБУ.

Експерти по бойни действия с дронове потвърждават привлекателността. "Няма заместител на бойния опит", твърди един анализатор. "Ако един картел изпрати петдесет мъже и двадесет се върнат с познания за бойното поле, това вече е голяма печалба."

Картелите за първи път експериментираха с търговски дронове за контрабанда в началото на 2010-те, особено след като китайският производител DJI пусна на пазара своя модел Phantom през 2013 г. Евтините и достъпни дронове бяха използвани за пускане на контрабандни стоки в затворите, а по-късно и за превоз на наркотици през границата между САЩ и Мексико. Между 2012 и 2014 г. американските власти регистрираха около 150 дрона за контрабанда, като експертите казват, че до 2020 г. реалният брой може да се е увеличил до над 1000. Още: Вековното господство на картечницата приключи, ново оръжие ще доминира

До 2024 г. американските власти съобщаваха за десетки хиляди нахлувания. Генерал Грегъри М. Гийот от Северното командване на САЩ оцени "хиляди" преминавания на границата на месец. В показания пред Сената през юли служителят на Службата за вътрешна сигурност Стивън Уилоуби разкри, че само през първите шест месеца на 2024 г. са били засечени над 27 000 полета на дронове близо до границата, пише Intelligence Online.

И все пак контрабандата скоро отстъпи място на въоръжаване. Първото изземване на въоръжен дрон е през 2017 г., когато полицията открива модифициран квадрокоптер, снабден с експлозиви. Мичоакан, ключов коридор за южноамерикански наркотици, се превърна в епицентър на войната между картели с дронове, като CJNG е пионер в използването на дронове, оборудвани с бомби, в битки срещу съперничещи си картели и мексиканските сили за сигурност. Миналия август официално имаше за първи път признание, че войници са били убити при удари с дронове.

Това поставя в перспектива разходите на ЕС за финансиране на много от тези програми. Брюксел е инвестирал милиони в обучението на оператори на дронове и усъвършенстването на технологиите за оръжейни дронове, които изглежда попадат в грешни ръце, отнемайки човешки животи в отдалечени конфликтни зони. Още: Латвия влага 20 млн. евро в бойни дронове

Автор: Золта Гьори

Превод: Ганчо Каменарски