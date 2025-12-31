Когато Ливърпул игра 2 мача в 2 поредни дни с 2-ма различни треньори и 22-ма различни титуляри

Все по-чести стават оплакванията, че програмата на футболистите става прекалено натоварена. По два, понякога и по три мача всяка седмица. Някои от играчите участват в над 80 срещи на сезон. По този въпрос може да питате Ливърпул. През 2019 г. „червените“ спечелиха Шампионска лига, което им даде място на полуфиналите на Световното клубно първенство. Тогава, още в стария си формат, то се провеждаше през декември – в средата на редовния сезон.

Ливърпул трябваше да играе в Англия и Катар в рамките на 24 часа

Първият мач на мърсисайдци беше срещу Монтерей в Катар. На 18-ти декември. Само ден преди това, Ливърпул требваше да играе 1/4-финал за Карабао къп срещу Астън Вила. На теория отборът трябваше да приключи мача си в Англия, да лети 7 часа до Катар и по-малко от 24 часа след последния съдийски сигнал на 17-ти, да започне срещата си на 18-ти декември. Е, това нямаше как да се случи.

Младежите загубиха, но Ливърпул стана Световен шампион

В мачът за Карабао къп Ливърпул излезе със състава до 23 години, докато Юрген Клоп и първият отбор пътуваха за Катар. Младежите, начело с техния треньор Нийл Кричли, загубиха от Астън Вила с 0:5, а Клоп и възпитаниците му вече бяха в Катар. Срещу Монтерей „червените“ победиха с 2:1, а на финала срещнаха Фламенко. Там редовното време завърши при резултат 0:0 и единственият гол в добавеното време, дело на Роберто Фирмино, спечели на Ливърпул титлата Световен клубен шампион.

