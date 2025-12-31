Лайфстайл:

Едва на 35 години: Внучката на Джон Кенеди почина от остра форма на левкемия

31 декември 2025, 00:50 часа 409 прочитания 0 коментара
Татяна Шлосбърг, внучка на Джон Кенеди, почина от рядка форма на левкемия на 35-годишна възраст, предаде Ройтерс. Тя разкри пред медиите, че е болна, през ноември и тогава каза, че лекарите са й дали по-малко от година живот. Сега новината за кончината й беше съобщена от нейните роднини в социалните медии. „Нашата прекрасна Татяна почина тази сутрин. Тя винаги ще бъде в сърцата ни“, се казваше в поста.

Шлосбърг беше журналистка, специалист по екологичните и климатичните въпроси. Тя беше второто дете на дъщерята на Джон Кенеди – бившата дипломатка Карълайн Кенеди, и на дизайнера и творец Едуин Шлосбърг, предаде БТА.

През ноември в есе за изданието "Ню Йоркър", в което съобщи, че е болна от остра миелоидна левкемия с рядка мутация – рак на кръвта и на костния мозък, Татяна Шлосбълг, разкритикува братовчед си Робърт Кенеди-младши, настоящ министър на здравеопазването, че е антиваксър и че е съкратил средства за изследвания на онкологичните заболявания.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Джон Кенеди Левкемия почина внучка тъжна вест
