Скандинавският метод: Наистина ли подобрява съня?

Всичко започва с двама души, едно одеяло и две много различни представи за това каква е комфортната температура за сън. Към полунощ единият партньор е прегрял и изпотен, а другият мръзне. Звучи ли ви познато? Не сте сами. Много двойки се карат всяка вечер за одеялата или пухените завивки, температурата в спалнята и различните навици на сън. Това може да доведе до лош сън и напрежение в отношенията. Затова не е чудно, че двойките проявяват интерес към "скандинавския метод на сън", който в момента е популярен в социалните медии, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

Но какво представлява той? И ще сложи ли край на нощните ви "драми с пухените завивки", както се твърди онлайн?

Какво е скандинавският метод на сън?

Това е начин на спане за двойки, които споделят едно легло. Но вместо да споделят завивки, всеки има свое одеяло.

Тази организация позволява на двойките да продължат да спят заедно, като същевременно отговарят на индивидуалните нужди на всеки от тях. Тя предлага баланс между съвместния сън и спането поотделно. Както подсказва името, този метод е популярен в скандинавските страни. Той отразява предпочитанията на много двойки, които ценят както интимността (споделяне на едно легло), така и личния комфорт при сън (собствено одеяло или пухено одеяло).

Действително ли работи?

Снимка: iStock

Повечето проучвания за това как спят двойките се фокусират върху по-широки фактори. Те включват средата за сън (дали е безопасна, тиха или тъмна), температурата и рутината, а не дали двойките споделят едно одеяло. При липса на проучвания, които специално тестват "две одеяла срещу едно одеяло", е трудно да се провери дали скандинавският метод за сън е научно валиден.

Въпреки това, този метод има много аспекти, които съответстват на здравословните практики за сън. Така че има разумни доказателства, които сочат, че той може да намали вида нарушения на съня, които могат да възникнат, когато споделяте одеяло с партньора си.

На мен ми е топло, на теб ти е студено

Снимка: iStock

Вътрешният часовник на тялото управлява дневните ритми на основната телесна температура, която спада, когато заспивате. А различните материали, от които са изработени леглата, могат да повлияят на съня ви, като засягат кожата и телесната ви температура.

Например, различните видове влакна могат да повлияят на това колко бързо заспивате или колко дълбок е сънят ви. Одеялата, които са прекалено топли и повишават телесната ви температура, също могат да повлияят на съня ви. Но нощните модели на телесната температура могат да варират в зависимост от възрастта, телесния състав, хормоните и това дали сте сутрешен или вечерен човек. Тези фактори допринасят за това дали сте човек, който спи "горещо", или сте човек, който спи "студено", и могат да обяснят защо се нуждаете от различни видове спално бельо от вашия партньор.

Снимка: iStock

Хората, които спят "горещо", обикновено предпочитат леки, дишащи материи, докато тези, които спят "студено", се ориентират към по-тежки, изолиращи материи, които задържат топлината. Хората могат да предпочитат различни видове спално бельо и по други причини. Някой с повишена сетивна чувствителност или чувствителна кожа може да предпочита по-естествени, гладки влакна. Или може да избере тежки одеяла, които имат успокояващ ефект и помагат за намаляване на тревожността или проблемите със сетивната обработка.

Със скандинавския метод на сън всеки човек може да избере вида спално бельо, който му подхожда най-добре.

Краката ми са студени

Снимка: iStock

При женско-мъжки двойки, разликите в нощната телесна температура могат да доведат до това единият да трепери, докато другият се поти под едно и също одеяло. Ръцете и краката на жените често имат по-ниска температура, тъй като тялото им дава приоритет на поддържането на топлината на вътрешните органи. Това може да обясни защо жените може да искат да скрият ръцете и краката си под пухеното одеяло или завивката, докато мъжкият им партньор е щастлив да ги остави на показ.

Жените също могат да достигнат най-ниската си нощна телесна температура по-рано през нощта в сравнение с мъжете. С напредването на възрастта и прехода към менопаузата, жените могат да изпитват горещи вълни и нощно изпотяване, което често нарушава съня им.

Тези разлики в регулирането на температурата означават, че мъжете и жените обикновено имат различни предпочитания за идеалната температура за сън.

Почти бях заспал!

Снимка: iStock

Ако страдате от безсъние, сънят ви може да бъде нарушен от шума или движенията на партньора ви. Сънят ви може да бъде нарушен и от влиянието на партньора ви върху средата за сън – дали гледа телевизия, или използва телефона си в леглото, или дали спи с включени лампи.

Жените споделят, че по-често се разбуждат от движенията на мъжете си, отколкото обратното. Така че отделните одеяла могат да помогнат за намаляване на смущенията в съня, когато партньорите си лягат и стават по различно време. А тъй като всеки има свое собствено, това би предотвратило и смущенията в съня, които възникват, когато единият "заема цялото одеяло".

Какъв е изводът?

Снимка: iStock

За двойки, които спят зле поради противоречиви нужди от комфорт – дали това е присвояване на одеялото, различни предпочитания за температура, неспокойствие или несъвместими графици за сън – скандинавският метод за сън изглежда предлага практично и достъпно решение. Той ви позволява да управлявате микроклимата си, за да отговаря на нуждите на тялото ви.

Но спането с отделни пухени завивки или одеяла може да затрудни подреждането на леглото и да направи прегръдките преди лягане по-трудни. Освен ако нямате легло с размер "куин" или по-голямо, може да е трудно да "балансирате" завивките на леглото, без едното да се плъзне.

Макар скандинавският метод за сън да изглежда обещаващ, той определено не е революционен. Докато няма научни доказателства, най-добре е да се разглежда като практичен "трик за хигиена на съня", а не като научно тестван метод за сън, пише "Science Alert".