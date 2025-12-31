Най-важните новини за деня: 31 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 декември 2025 г.

ГОРЕЩИТЕ ТЕМИ НА ГОДИНАТА: ТОП 10 ОТ СТУДИО ACTUALNO ПРЕЗ 2025-А (ВИДЕА)

Екипът на Студио Actualno ви представя едни от най-интересните интервюта, излъчени през отминаващата 2025 г. Групирали сме десетте интервюта по темите, които се открояваха през годината: Протестите и вътрешнополитическите скандали, довели до оставката на правителството на Росен Желязков в самия край на годината; Битката за въвеждането на еврото; Войната в Украйна, която не стихна и през 2025 г., въпреки амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и обещанията му, че ще я спре; Продължителната агония на българското правосъдие, нереформираната съдебна система у нас и факът, че на практика сме без главен прокурор; Безводието, което разтърси страната, но не бе преодоляно с усилията на държавата, а по ирония бе последвано от опустошителни наводнения; Кризата със софийския боклук и подпалените боклукчийски камиони на конкурентна фирма.

НАЙ-СМЕШНИТЕ И ПИКАНТНИ МОМЕНТИ С ИЗВЕСТНИ ПОЛИТИЦИ ПРЕЗ 2025 Г. (ВИДЕА)

Отминаващата 2025 година бе наситена с много събития в политически план - печални, сериозни, някои направо отчайващи. На фона на мрачната като цяло картина, в която все по-неумолимо надничаше сянката на задаваща се в близкото бъдеще световна война, имаше и някои моменти, които ни накараха да повдигнем развеселено вежди, а в отделни случаи и да се посмеем с глас. Главни герои в тях станаха добре познати на всички ни световни лидери, които се показаха в недотам привична за публиката светлина.

МЪРШЛЯЦИ, ЛИЦЕМЕРИЕ И НОВИ НАЧАЛА: ПУБЛИЦИСТИКАТА НА ACTUALNO.COM ПРЕЗ 2025 Г. (ОБЗОР)

Приключва една интересна година. За най-важната дума на 2025-та бе избрана "ragebait" - свойството на социалните мрежи да ви ядосат, за да изстискат от вас поредната минута внимание. Защото гневът се харчи добре и е ценна валута.

ДИМИТЪР РАДЕВ: ЕВРОТО НЕ Е ПРОСТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ИЛИ ВАЛУТА, ТО Е ЗНАК ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ (ВИДЕО)

Еврото не е просто икономическо решение, не е само валута - то е знак за принадлежност: че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност; знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието. Това заявява управителят на Българската народна банка Димитър Радев в обръщение по повод предстоящото въвеждане на еврото в България. Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове, припомня Радев.

ЛУДАТА ГОДИНА НА ЛУДОГОРЕЦ, КОЯТО ДОРИ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФЕНОВЕ НА "ОРЛИТЕ" НЕ МОГАТ ДА СИ ОБЯСНЯТ

Лудогорец изпраща една от най-любопитните години в своята история. Или поне в историята си в елита на българския футбол. Изминаващата 2025-та бе изпълнена с върхове и падения за „орлите“, а това със сигурност не се нрави на ръководството и феновете на тима, които очакват отборът да продължи близо 15-годишната си хегемония у нас. Дали обаче съставът от Разград ще успее да защити титлата си, или ще сдаде върха на Левски, предстои да видим.

ЗЕЛЕНСКИ ПАК ПОИСКА СРЕЩА С ПУТИН – ЧУВА ЛИ РУСКИЯТ ДИКТАТОР В БУНКЕРА? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Готов съм да се срещна с Владимир Путин в какъвто и да е формат – това заяви за пореден път украинският президент Володимир Зеленски. Откакто армията му нападна Украйна, Путин нито веднъж не е заявил такава готовност. Нещо повече – той открито избягва дори да говори за това и даже измисли баснята, че Зеленски е нелегитимен, защото му е изтекъл мандатът, без да признава замразяването на въпросния мандат заради военното положение в Украйна. Замразяването е по украинския закон и стана, защото армията на Путин не спира да напада Украйна – парадокс отвсякъде.

СЛЕД ВОЙНАТА В УКРАЙНА: ЮЖЕН КАВКАЗ ЩЕ Е КЛЮЧЪТ КЪМ ПРЕНАРЕЖДАНЕТО

С вероятния край на войната в Украйна могат да се очакват значителни геополитически промени в Южен Кавказ, Централна Азия и съседните региони. Тези процеси ще бъдат обусловени от трансформацията на отношенията, формирали се по време на военния конфликт, най-вече между Турция и Русия, пише ливанското издание "Ан Нахар".