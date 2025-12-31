Войната в Украйна:

Атина посреща Нова година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове

31 декември 2025, 18:30 часа 265 прочитания 0 коментара
Атина посреща Нова година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове

Гръцката столица Атина ще посрещне Новата година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове, съобщи кметът на града Харис Дукас. Инициативата за премахването на традиционните пиротехнически средства, предизвикващи силни гърмежи в небето при празненствата в центъра на града, е за втора поредна година. Безшумните фойерверки са съвременен тип пиротехнически ефекти, които създават светлинни картини в небето, но без силните гърмежи, характерни за традиционните фойерверки. Така акцентът е върху цветовете, формите и светлината, а не върху шума. Целта им е да намалят стреса за домашните и дивите животни, за хората с по-висока чувствителност, както и да ограничат шумовото замърсяване в градска среда, като същевременно запазят празничната атмосфера.

Още: ЧЕТИРИ ЛАПИ: Празниците могат да бъдат светли и тихи – без страх и без пиротехника с Движение 2040

„Нека 2026 година бъде отправната точка за една по-човешка и по-справедлива Атина. Даваме си среща тази вечер на площад „Синтагма“ – с музика, танци, безшумни фойерверки, впечатляващо дрон шоу и още много изненади“, каза кметът Дукас в сградата на общината, която днес бе домакин на музикални изпълнения на различни фолклорни състави от цяла Гърция. 

Още: Хиляди незаконни фойерверки и пиратки конфискуваха в Гърция

Местните власти в Атина обявиха и извънредни мерки за хората от уязвимите групи заради понижаващите се температури. Осигурени са отопляеми помещения, където хора могат да потърсят временен подслон и храна. Мобилни екипи ще има и по улиците на града, които да раздават топли напитки, храна, дрехи или одеяла на нуждаещите се. Мерките за сигурност в центъра на Атина също са засилени заради предстоящия новогодишен концерт на открито на площад „Синтагма“.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Атина Гърция фойерверки празнуване новини от Балканите
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес