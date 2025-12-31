Тайван потвърди: Над 200 китайски военни самолета участваха във военните учения

Министерството на отбраната на Тайван заяви днес, че е потвърдило, че общо 207 китайски военни самолета са прелетели около самоуправляващия се остров в рамките на 48 часа до тази сутрин, докато Китай извършваше военни учения, за които се смята, че са предупреждение срещу сепаратизма, предаде Киодо. 125 от всички забелязани самолети са прекосили средната линия в Тайванския проток и са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван, каза министерството. Средната линия отдавна се спазва от двете страни, но през последните години Китай все по-често я пренебрегва, отбелязва Киодо.

Още: Китай демонстрира сила с мащабни военни учения около Тайван

Китайските въоръжени сили са изстреляли общо 27 ракети между 09:00 часа и 13:00 часа вчера от крайбрежната провинция Фуцзян към открито море северно и северозападно от Тайван. Китай смята Тайван за отцепила се провинция, която трябва да бъде присъединена към страната, ако се наложи чрез сила, и казва, че военните учения, които започнаха в понеделник, имат за цел да противодействат на сепаратизма и външната намеса, посочва Киодо.

Още: Япония реагира на китайските военни учения край Тайван

Командването на Източния театър на Народоосвободителната армия на Китай снощи обяви края на военните учения „Справедлива мисия 2025“ и заяви, че „изпробвало изцяло интегрираните съвместни оперативни способности на своите войски“.

Още: Китай приключи "успешно" ученията край Тайван