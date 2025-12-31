NYT: Тръмп махнал Келог, защото сравнил Зеленски с Линкълн

Американският президент Доналд Тръмп избухнал срещу доскорошния специален пратеник за Украйна Кийт Келог, като го нарекъл "идиот". Причина за това станало публично изявление на Келог, който похвалил Зеленски като смел лидер и изразил подкрепа за Киев. Това твърди New York Times, като се позовава на свой източник.

Според информацията, именно този скандал е довел до отстраняването на Кийт Келог като главен преговарящ. Припомняме, че Тръмп го смени със Стив Уиткоф, който е особено благосклонен към Москва и Путин. Източникът съобщава, че Тръмп е назначил Уиткоф, въпреки че по-късно сам е признал, че новият пратеник „не знае нищо за Русия или преговорите“.

New York Times цитира разговора, довел до разрив в отношенията между Тръмп и Келог. Според него, генералът се опитал да обясни на американския президент, че Зеленски се бори за оцеляването на страната си, като дори го сравнил с Линкълн. Това сравнение ядосало Тръмп и скоро след това Келог бил освободен. Разказвайки историята на други съветници по-късно, Тръмп раздразнено обяснил, че Келог е „идиот“.

