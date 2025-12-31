Отсъствието на Кадиров породи нови спекулации за здравето на чеченския лидер

На 25 декември в Москва се проведе традиционното заседание на Държавния съвет, председателствано от Владимир Путин. Присъстваха губернатори и представители от всички руски региони с изключение на един – Рамзан Кадиров от Чеченската република. Според източник на „Новая газета Европа“, чеченският лидер е планирал да присъства лично на заседанието на Държавния съвет и дори е отлетял за Москва на 24 декември. В нощта срещу 25 декември, обаче, здравето на Кадиров рязко се влошава и той е откаран с линейка в Централната клинична болница на Управлението на президентските имоти на Руската федерация, твърди изданието. Не е разработен резервен план за подобна извънредна ситуация и в резултат на това заседанието на Държавния съвет е проведено без участието на представител на Чеченската република.

Според „Новая газета Европа“, се е наложило спешна намеса на медицинския екип, за да стабилизира главата на Чечения, след което той се е върнал у дома и оттогава не се е появявал публично. От началото на миналата година, когато чеченският лидер беше хоспитализиран в частната клиника „Аймеди“ в Грозни, състоянието на Кадиров продължи видимо да се влошава. Той косвено призна това по време на неотдавнашна сесия с въпроси и отговори на живо, разкривайки, че е ползвал само четири официални отпуска тази година. Това е изключително необичайна практика за чеченския лидер, свикнал с нередовно работно време и строг личен контрол върху всички процеси в републиката. Когато Кадиров беше здрав, той можеше да работи денонощно и си вземаше само две седмици почивка по време на новогодишните празници. Тази година единствената му „новогодишна“ отпуска продължи почти два месеца.

По време на предаването на живо Кадиров беше принуден да коментира влошеното си здравословно състояние. „Понякога получавам нервни сривове“, каза чеченският лидер, „постоянно чувство на напрежение, сякаш седя на ток“, разказа той. Кадиров отдаде тези симптоми на загрижеността си за чеченските бойци, служещи на фронтовата линия в Украйна.

