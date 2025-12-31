Преди нова година: Без ток в Домодедово и квартал на Санкт Петербург

Районът на Домодедово, където се намира едно от най-големите руски летища, е без ток. Няколко часа преди посрещането на новата година, в Московска област електричеството е кът - а администрацията на градския район "Домодедово" потвърди за случилото се в канала си в Телеграм.

Спирането на тока доведе до спиране на топлата вода и парното.

"Уважаеми жители! Според "Мособленерго", днес, 31 декември 2025 г., около 17:00 ч., е възникнало прекъсване на електрозахранването в електропреносните мрежи, обслужващи Централния, Западния и Северния микрорайони. Работи се по разрешаването на проблема. Извиняваме се за причиненото неудобство", гласи официалното съобщение:

Обещанието е връщането на тока да стане преди полунощ, всъщност уж в рамките на 2-3 часа.

Междувременно, местното издание "Фонтанка" съобщи за срив на електричеството и в един от районите на Санкт Петербург, втория най-голям руски град. Става въпрос за район "Красногвардейски". От аварийната служба обещават токът да се върне най-късно до 23:30 часа местно време, като вече има данни, че електричеството е "на линия".

