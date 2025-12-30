Поставете това на новогодишната трапеза, за да привлече късмет

За да бъде 2026 година изпълнена със здраве, любов и щастие, опитайте новогодишната украса според принципите на фън шуй - ето как да подредите масата за празника, за да донесете щастие в дома си.

Според правилата на фън шуй, можете да подредите масата за празника така, че тя да ви донесе късмет и просперитет.

Изберете правилните цветове, текстил с душа, свещи, шишарки и плодове - и се уверете, че на масата има много слоеве - щастието обича дълбочината.

Новата година е магическа отправна точка, момент, в който искрено вярваме в чудеса и си представяме най-съкровените си желания. В очакване на празниците, домът се изпълва със специална атмосфера: ароматът на мандарини и борови иглички изпълва въздуха, светлините блещукат и ние търсим перфектния тоалет, за да отпразнуваме празниците. А в центъра на всички приготовления е новогодишната трапеза. Според принципите на фън шуй , към украсата трябва да се подхожда с най-голяма сериозност, защото тя се смята за истински магнит за щастие и радост през предстоящата година.

Подредете масата така, че всеки елемент да работи за вашето благополучие и да помага на късмета да ви обърне внимание, особено през следващата година, нека домът ви ухае на пари и щастие.

Кои са най-важните детайли за подреждането на новогодишната маса? Нека започнем по ред:

Цветове за Нова 2026 година, които носят късмет

Изборът на цвят е първата стъпка към създаването на хармонично и енергийно мощно пространство. През 2026 г. е важно да съчетаете силата на елементите с личните си желания . Ето най-силните цветове за новата 2026 г.:

Зеленото представлява стабилност и растеж. Това е цветът на живота и природата. Използвайте го върху покривки, салфетки или венци, за да внесете мир и стабилност в дома си. Зеленият цвят на елховите клонки на масата символизира непрекъснатостта на живота и нарастващия просперитет.

Червеното е за енергия и страст. То е цветът-покровител на годината, който символизира огън, смелост и късмет. Червените свещи, панделките на чашите или акцентните чинии ще събудят жизнеността и ще привлекат ярки, щастливи събития. Но не забравяйте, умереността: твърде много червено може да бъде уморително.

Златото е за богатство и просперитет. Мекото, матово злато в рамки за чинии, свещници или поздравителни картички действа като магнит за изобилие. То символизира слънчева светлина, топлина и финансов успех. Разпръснете няколко позлатени шишарки - това е прост, но мощен амулет за просперитет.

Кафявото и бежовото представляват надеждност и защита. Тези земни цветове символизират подкрепа и стабилност. Дървени подложки за чаши, ленена покривка в топли тонове или декоративни канелени пръчици ще създадат усещане за солидност, „твърда земя под краката ви“, което е толкова важно за привличане на дългосрочно щастие.

Синьото и бялото са за мир и чистота на мислите. Тези зимни цветове носят енергия на спокойствие и яснота. Те ще помогнат за създаването на атмосфера на искрено общуване, спокойствие и свежест, което само по себе си привлича щастливи и хармонични събития.