Инцидент в открито море: Пламъци на борда на USS Higgins

Според американски представители, във вторник е избухнал пожар на USS Higgins, разрушител с управляеми ракети и основен елемент от предното присъствие на ВМС в Азия. Пожарът е прекъснал електричеството и задвижването на разрушителя, каза един от служителите пред CBS News, пожелал анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори публично. Пламъците са били ограничени до едно оборудване и пламъците не са се разпространили, съобщи MNS.

Подробности за това как е започнал пожарът и точното местоположение на „Хигинс“ в Индо-Тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) не са били лесно достъпни. Подробности относно това кои части от кораба са били повредени и колко време ще отнеме ремонтът им също не са били налични.

„Хигинс“ е бил преместен в Сингапур през февруари, според данни за корабите на AIS Marine.

Служител на Министерството на отбраната заяви в изявление: „Електрически пожар е възникнал на борда на USS Higgins, докато е бил в морето в Индо-Тихоокеанския регион. Пожарът е бил незабавно потушен от екипажа и няма съобщения за пострадали. Ситуацията е под контрол и корабът в момента е на път. Причината е в процес на разследване.“

ВМС на САЩ са класифицирали пожара като „електрическа авария“, което означава, че не е бил голям пожар, а късо съединение в един от генераторите на кораба.

По-рано този месец на самолетоносача USS Dwight D. Eisenhower избухна малък пожар, ранявайки осем моряци от ВМС на САЩ, съобщи Военноморският институт на САЩ. Отделно от това, пожар избухна в пералните помещения на борда на самолетоносача USS Gerald R. Ford, ранявайки двама моряци.

Очаква се „Форд“ и придружаващата го ударна група да напуснат Близкия изток през следващите дни, потвърди американски служител пред CBS News в сряда. „Форд“ беше един от трите самолетоносача, действащи в региона.

„Хигинс“, чиято база е в Йокосука, Япония, е част от предните сили на ВМС, назначени към 7-ми флот - ключов компонент на Индо-Тихоокеанското командване на Съединените щати, което ръководи американските военни операции в повече от половината свят.

Корабът е кръстен на полковник от морската пехота Уилям Хигинс, ветеран от войната във Виетнам, който е бил част от мироопазваща мисия на ООН в Южен Ливан, когато е бил отвлечен през февруари 1988 г. от свързани с Хизбула бойци. Хигинс е бил измъчван, разпитван и след това убит. Повишен е в сегашния си ранг, докато е бил в плен.