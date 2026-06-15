В Полша застреляха руски художник, критикувал остро Путин и Кадиров (ВИДЕО)

Руският художник Семьон Скрепецки беше убит в Полша. Той е бил прострелян смъртоносно в град Бяла Подляска, близо до границата с Беларус, където се намира лагер за бежанци. В атаката вероятно са участвали няколко души. Таксиметровият шофьор, който го е возил, беше задържан близо до беларуското консулство в града.
⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.
After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ
По-рано Скрепецки участва в акция пред руското посолство в Берлин. Той се появи обут в бащинки, с руско знаме, завързано за панталоните му, и носещ картина, на която Сталин „храни“ Путин. Той също така създаде сатирични картини, в които се подиграваше на чеченския лидер Рамзан Кадиров, Владимир Путин и руски служители.
Скрепецки бе един от най-острите критици на Владимир Путин и Рамзан Кадиров. След като напусна Русия, художникът премина през този център и остана да живее в града със семейството си.
Hunt for opposition figures: the Kremlin is engaging in open terrorism in Europe— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Shortly before the killing of Semyon Skrepetsky, Lithuanian police prevented a series of assassination attempts in Europe. They were being prepared by a network of hired killers linked to Russian… https://t.co/wl4ceLXpPa pic.twitter.com/kZkbUOfJ5S
Малко преди убийството на Семьон Скрепецки литовската полиция предотврати серия от покушения в Европа. Те се подготвяха от мрежа от наемни убийци, свързани с руските специални служби, твърдят местни власти. Сред целите бяха башкирският националист Руслан Габасов и литовският активист Валдас Барткевичус. Техните убийства бяха предотвратени благодарение на арестуването на убийците и техните съучастници.