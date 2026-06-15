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В Полша застреляха руски художник, критикувал остро Путин и Кадиров (ВИДЕО)

15 юни 2026, 23:37 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В Полша застреляха руски художник, критикувал остро Путин и Кадиров (ВИДЕО)

Руският художник Семьон Скрепецки беше убит в Полша. Той е бил прострелян смъртоносно в град Бяла Подляска, близо до границата с Беларус, където се намира лагер за бежанци. В атаката вероятно са участвали няколко души. Таксиметровият шофьор, който го е возил, беше задържан близо до беларуското консулство в града.

По-рано Скрепецки участва в акция пред руското посолство в Берлин. Той се появи обут в бащинки, с руско знаме, завързано за панталоните му, и носещ картина, на която Сталин „храни“ Путин. Той също така създаде сатирични картини, в които се подиграваше на чеченския лидер Рамзан Кадиров, Владимир Путин и руски служители.

Скрепецки бе един от най-острите критици на Владимир Путин и Рамзан Кадиров. След като напусна Русия, художникът премина през този център и остана да живее в града със семейството си.

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Малко преди убийството на Семьон Скрепецки литовската полиция предотврати серия от покушения в Европа. Те се подготвяха от мрежа от наемни убийци, свързани с руските специални служби, твърдят местни власти. Сред целите бяха башкирският националист Руслан Габасов и литовският активист Валдас Барткевичус. Техните убийства бяха предотвратени благодарение на арестуването на убийците и техните съучастници.

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Владимир Путин художник убийство война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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