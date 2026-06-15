Американски стратегически бомбардировач се разби в Калифорния

Стратегически бомбардировач "Боинг Б-52 Стратофортрес" (Boeing B-52 Stratofortress) на Военновъздушните сили на САЩ се разби днес малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в щата Калифорния, съобщиха служители от базата, цитирани от Асошиейтед прес.

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Спасителни екипи веднага пристигнаха на мястото на самолетната катастрофата, която е станала около 11:20 ч. сутринта местно време, съобщиха американските военни в Екс. Засега няма информация за жертви. Екипажът на бомбардировачите Б-52 по правило се състои от петима души. Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис, посочва АП.

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