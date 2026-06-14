Застреляха кмет в Мексико

Кмет бе застрелян в Мексико, съобщи „Франс прес”, позовавайки се на властите. Убийството е извършено в събота в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели „Халиско – Ново поколение” и „Синалоа” се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.

Жертвата е Хоел Браво – кмет на Сан Мигел Аматитлан, град с около 7 хиляди жители. Близо 100 кметове са убити в Мексико от 2006 г. насам – годината, в която в страната избухна насилието, свързано с наркотици, отбелязва АФП.

„Ройтерс” посочва, че друг кмет в щата Оахака е бил застрелян едва миналия месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година.

Освен това покушението е извършено в момент, когато страната е съдомакин на Световното първенство по футбол, отбелязва ДПА.

Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в Мексико, където близо 400 хиляди души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г., предава БТА.