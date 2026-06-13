Премахват името на Тръмп от фасадата на център "Кенеди", хората ликуват (СНИМКИ)

Започна премахването на името на американския президент Доналд Тръмп от фасадата на престижния център за изкуство и култура "Кенеди" в столицата Вашингтон. За това разпореди федерален съдия като отхвърли молба, подадена в последния момент от управителния съвет на център "Кенеди", контролиран от Тръмп и негови приближени.

Още на 29 май съдия Кристофър Купър нареди на управителния съвет на центъра да премахне, в срок от две седмици, "всякаква препратка към президента Тръмп или друго лице, което не е президента Кенеди" от фасадата на сградата, от интернет страницата на центъра или всякаква друга търговска марка.

"Законът, с който се създава Център "Кенеди" изрично предвижда той да бъде наименуван в чест на президента Кенеди и не може да носи друго официално име без разрешение на Конгреса", заключи съдията.

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Доналд Тръмп реагира на решението, като обяви, че ще "започне работа с Конгреса", за може контролът над центъра да му бъде прехвърлен.

Снощи пред център "Кенеди" се събраха много граждани, които приветстваха монтирането на скелето пред фасадата, докато хиляди онлайн потребители следяха събитието на живо пред екраните.

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Снимки: Getty Images