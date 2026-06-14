Една от "любимките" на американския президент Доналд Тръмп - все още настоящият директор на Агенцията за национална сигурност (АНС) Тулси Габарад - разсекрети пакет от документи, поднесени като доказателство за скрита мрежа от лаборатории с около 120 обекта в 30 държави, 40 от които в Украйна. Тази мрежа е финансирана от САЩ с близо 200 млн. долара от 2005 г. насам.

Габард пусна документите броени дни преди да си тръгне от сегашния си пост - официално, защото е болна от рак. Но през годините с изказванията си още далеч преди да оглави АНС, тя ясно показа, че защитава позиции, които са изключително удобни за Кремъл и руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ:

Сред мрежата от лаборатории e обект в Одеса, описан като място, в което се съхраняват патогени, наследени от съветската програма за биологично оръжие. Часове по-късно руски издания приписаха на разсекретяването твърдения, каквито то не съдържа: че Пентагонът поддържа програма за биологично оръжие в Украйна, а лабораторията в Одеса е била "място за съхранение" на такова.

Какво всъщност представлява въпросната мрежа от лаборатории - нещо, което отдавна беше описано и което е свързано с разпада на СССР. Накратко - специално за Украйна това са лаборатории от съветско време и след разпада на СССР САЩ се намесват и помагат да се поддържат необходимите условия за контрол на патогените, които се намират там - ОЩЕ: Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

Колкото до Габард и поведението ѝ - редно е да посочим и какво прави Марджъри Тейлър-Грийн, дълги години една от най-гласовитите и гнусни поддръжнички на Тръмп, докато той не се отказа да я подкрепя за сенатор и тя обърна палачинката - включително пред "Россия 1", където нашироко обяснява как не подкрепя Тръмп, защото обещал да няма повече войни, а като станал пак президент на САЩ и се случило точно обратното. Грийн дори определи Тръмп като "куц кон" (на английски "lame duck", на руски - "утка"):

🇺🇸 Former Trump ally slams him on Russian state TV



Congresswoman Marjorie Taylor Greene said she no longer supports the US president, despite once being one of his closest political allies.



According to Greene, Trump has failed to deliver on key campaign promises, including… pic.twitter.com/LT6N0Lplju — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026

Обяснено като за идиоти

"Струва си да започнем с прочит на онова, което документите наистина казват, защото именно тук границата между факт и митология е най-размита. Разсекретеният масив изброява лаборатории в Харков, Днипро, Лвив, Виница, Чернигов и Одеса; описва съхранявани или изследвани щамове на антракс, туларемия, туберкулоза, африканска чума по свинете, нюкасълска болест, MERS, SARS, марбургска и еболска треска, треска Ласа, чума и т.н. и отбелязва, че част от обектите притежават трето ниво на биологична защита (BSL-3) – второто по строгост в света, обичайно за работа със силно вирулентни патогени. Това е внушителен и на пръв поглед тревожен списък. Но същият този материал, каквото признание прави симпатизиращата на Габард американска преса, "не предоставя директно доказателство, че обектите развиват офанзивно биологично оръжие" – цитатът е на Newsweek и тя е решаваща. Документите потвърждават наличието на мрежата, но не пресичат границата с доказване на оръжейна дейност. А съществуването на мрежата никога не е било тайна.

Когато Съветският съюз се разпада през 1991 г. оставя след себе си не просто ядрен арсенал, разпилян между 4 нови държави, но и нещо много по-трудно за проследяване, опазване и съхранение. "Биопрепарат" – прикрит гигантски цивилен комплекс, където десетки хиляди съветски учени работиха с бойни щамове на антракс, чума и едра шарка в индустриален мащаб.

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Краят на "Империята на злото", както я определи Рейгън, остави независимите републики с три неща, които всеки режим за неразпространение разпознава като кошмар: колекции от изключително опасни патогени, занемарени и зле охранявани; институти без финансиране; и армия от безработни специалисти в производството на оръжие, чието ноу-хау е изкусително изгодно за всеки, готов да плати.

Вашингтон отговаря с програмата "Нън-Лугар – Съвместно намаляване на заплахата“ (Nunn–Lugar Cooperative Threat Reduction), кръстена на сенаторите Сам Нън и Ричард Лугар, чиято идея е съвсем проста и праволинейна: вместо да остави това наследство на произвола на съдбата и то да попадне на черния пазар, САЩ ще платят да се консолидира, обезопаси и постави под надзор, а учените ще се пренасочат към мирна работа. Програмата за намаляване на биологичната заплаха (BTRP) е биологичното рамо на механизма, което се разширява до Украйна със споразумение от 2005 г. между Пентагона и Министерство на здравеопазването, както съобщава по това време Arms Control Association (ACA).

Тук се крие най-неудобният за конспирацията факт: всяка отделна улика, която тя сочи като доказателство за злодеяние, в действителност е подпис на програма за неразпространение, което е обратното на въоръжаване. Американски пари в украински лаборатории? Това е смисълът на „Нън-Лугар“ – донорът плаща, реципиентът владее. И наистина – обектите са собственост на украинската държава (на министерствата на земеделието и здравеопазването), обслужват се от украински персонал и Пентагонът никога не е поемал нито собственост, нито оперативен контрол върху тях. Опасни патогени в трезора? Обезопасяване на щамовете, наследени от съветската програма, е буквалната задача на BTRP – тяхното присъствие е причината за съществуване на тази програма и нищо повече. Това важи с особена сила за Одеса: документите описват процеса по съхранение на патогени, "произхождащи от съветската програма за биологично оръжие" – т.е. онова наследство, чието обезопасяване доведе до изграждането на целия механизъм. Подмяната на "съхранява наследени съветски проби" с "място за съхранение на биологично оръжие", извършена от СВ ТВ, не е репортаж, а манипулация, която подменя стария съветски арсенал с въображаем американски.

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Към това се добавя и една епидемиологична баналност, която списъкът с патогени крие зад своята привидна зловещост. Антраксът, туларемията и чумата са ендемични за черноморско-степния пояс – те се срещат често в природата по тези географски ширини от столетия и всяка сериозна система за обществено здраве е длъжна да ги следи. Чумата по свинете и нюкасълската болест изобщо не са заплаха за хората – те са ветеринарни бичове, които всяко министерство на земеделието наблюдава, за да защити животновъдството; не случайно резултатите на украинската мрежа включват мониторинг на разпространението на COVID-19 и борбата с африканската чума по свинете. А обозначението BSL-3, поднасяно като самостоятелна улика, значи единствено, че лабораторията притежава подходящо ниво на защита за вирулентни патогени – то описва строгостта на сейфа, а не престъпен замисъл на онзи, който го използва. Агенция за намаляване на заплахата от въоръжения (DTRA) изрично обяви, че BTRP не финансира нито изследвания от типа „печалба на функция“ (gain-of-function), нито опити върху хора, което прави особено показателен самия факт, че Габард обвърза разсекретяването с обещание да се спре „опасното gain-of-function изследване“: реторична сглобка на два сюжета, които нямат допирна точка, в едно общо внушение" - всичко това е част от анализ на Frontline Montior - ПРОЧЕТЕТЕ ГО!

Не бива да забравяме, че в цялата история има и българска следа - и тя беше ясно демонстрирана, при това на най-високо държавно и политическо ниво в Путинова Русия, ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Българска следа в руските манипулации за биологични оръжия в Украйна