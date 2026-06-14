Войната в Украйна:

Биолабортории с пари от САЩ в Украйна: Контекстът зад поредното внушение на директора на АНС

14 юни 2026, 7:00 часа 42 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Биолабортории с пари от САЩ в Украйна: Контекстът зад поредното внушение на директора на АНС

Една от "любимките" на американския президент Доналд Тръмп - все още настоящият директор на Агенцията за национална сигурност (АНС) Тулси Габарад - разсекрети пакет от документи, поднесени като доказателство за скрита мрежа от лаборатории с около 120 обекта в 30 държави, 40 от които в Украйна. Тази мрежа е финансирана от САЩ с близо 200 млн. долара от 2005 г. насам.

Габард пусна документите броени дни преди да си тръгне от сегашния си пост - официално, защото е болна от рак. Но през годините с изказванията си още далеч преди да оглави АНС, тя ясно показа, че защитава позиции, които са изключително удобни за Кремъл и руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ:

Сред мрежата от лаборатории e обект в Одеса, описан като място, в което се съхраняват патогени, наследени от съветската програма за биологично оръжие. Часове по-късно руски издания приписаха на разсекретяването твърдения, каквито то не съдържа: че Пентагонът поддържа програма за биологично оръжие в Украйна, а лабораторията в Одеса е била "място за съхранение" на такова.

Какво всъщност представлява въпросната мрежа от лаборатории - нещо, което отдавна беше описано и което е свързано с разпада на СССР. Накратко - специално за Украйна това са лаборатории от съветско време и след разпада на СССР САЩ се намесват и помагат да се поддържат необходимите условия за контрол на патогените, които се намират там - ОЩЕ: Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

Колкото до Габард и поведението ѝ - редно е да посочим и какво прави Марджъри Тейлър-Грийн, дълги години една от най-гласовитите и гнусни поддръжнички на Тръмп, докато той не се отказа да я подкрепя за сенатор и тя обърна палачинката - включително пред "Россия 1", където нашироко обяснява как не подкрепя Тръмп, защото обещал да няма повече войни, а като станал пак президент на САЩ и се случило точно обратното. Грийн дори определи Тръмп като "куц кон" (на английски "lame duck", на руски - "утка"):

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Обяснено като за идиоти

"Струва си да започнем с прочит на онова, което документите наистина казват, защото именно тук границата между факт и митология е най-размита. Разсекретеният масив изброява лаборатории в Харков, Днипро, Лвив, Виница, Чернигов и Одеса; описва съхранявани или изследвани щамове на антракс, туларемия, туберкулоза, африканска чума по свинете, нюкасълска болест, MERS, SARS, марбургска и еболска треска, треска Ласа, чума и т.н. и отбелязва, че част от обектите притежават трето ниво на биологична защита (BSL-3) – второто по строгост в света, обичайно за работа със силно вирулентни патогени. Това е внушителен и на пръв поглед тревожен списък. Но същият този материал, каквото признание прави симпатизиращата на Габард американска преса, "не предоставя директно доказателство, че обектите развиват офанзивно биологично оръжие" – цитатът е на Newsweek и тя е решаваща. Документите потвърждават наличието на мрежата, но не пресичат границата с доказване на оръжейна дейност. А съществуването на мрежата никога не е било тайна.

Когато Съветският съюз се разпада през 1991 г. оставя след себе си не просто ядрен арсенал, разпилян между 4 нови държави, но и нещо много по-трудно за проследяване, опазване и съхранение. "Биопрепарат" – прикрит гигантски цивилен комплекс, където десетки хиляди съветски учени работиха с бойни щамове на антракс, чума и едра шарка в индустриален мащаб. 

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Краят на "Империята на злото", както я определи Рейгън, остави независимите републики с три неща, които всеки режим за неразпространение разпознава като кошмар: колекции от изключително опасни патогени, занемарени и зле охранявани; институти без финансиране; и армия от безработни специалисти в производството на оръжие, чието ноу-хау е изкусително изгодно за всеки, готов да плати.

Вашингтон отговаря с програмата "Нън-Лугар – Съвместно намаляване на заплахата“ (Nunn–Lugar Cooperative Threat Reduction), кръстена на сенаторите Сам Нън и Ричард Лугар, чиято идея е съвсем проста и праволинейна: вместо да остави това наследство на произвола на съдбата и то да попадне на черния пазар, САЩ ще платят да се консолидира, обезопаси и постави под надзор, а учените ще се пренасочат към мирна работа. Програмата за намаляване на биологичната заплаха (BTRP) е биологичното рамо на механизма, което се разширява до Украйна със споразумение от 2005 г. между Пентагона и Министерство на здравеопазването, както съобщава по това време Arms Control Association (ACA).

Тук се крие най-неудобният за конспирацията факт: всяка отделна улика, която тя сочи като доказателство за злодеяние, в действителност е подпис на програма за неразпространение, което е обратното на въоръжаване. Американски пари в украински лаборатории? Това е смисълът на „Нън-Лугар“ – донорът плаща, реципиентът владее. И наистина – обектите са собственост на украинската държава (на министерствата на земеделието и здравеопазването), обслужват се от украински персонал и Пентагонът никога не е поемал нито собственост, нито оперативен контрол върху тях. Опасни патогени в трезора? Обезопасяване на щамовете, наследени от съветската програма, е буквалната задача на BTRP – тяхното присъствие е причината за съществуване на тази програма и нищо повече. Това важи с особена сила за Одеса: документите описват процеса по съхранение на патогени, "произхождащи от съветската програма за биологично оръжие" – т.е. онова наследство, чието обезопасяване доведе до изграждането на целия механизъм. Подмяната на "съхранява наследени съветски проби" с "място за съхранение на биологично оръжие", извършена от СВ ТВ, не е репортаж, а манипулация, която подменя стария съветски арсенал с въображаем американски.

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Към това се добавя и една епидемиологична баналност, която списъкът с патогени крие зад своята привидна зловещост. Антраксът, туларемията и чумата са ендемични за черноморско-степния пояс – те се срещат често в природата по тези географски ширини от столетия и всяка сериозна система за обществено здраве е длъжна да ги следи. Чумата по свинете и нюкасълската болест изобщо не са заплаха за хората – те са ветеринарни бичове, които всяко министерство на земеделието наблюдава, за да защити животновъдството; не случайно резултатите на украинската мрежа включват мониторинг на разпространението на COVID-19 и борбата с африканската чума по свинете. А обозначението BSL-3, поднасяно като самостоятелна улика, значи единствено, че лабораторията притежава подходящо ниво на защита за вирулентни патогени – то описва строгостта на сейфа, а не престъпен замисъл на онзи, който го използва. Агенция за намаляване на заплахата от въоръжения (DTRA) изрично обяви, че BTRP не финансира нито изследвания от типа „печалба на функция“ (gain-of-function), нито опити върху хора, което прави особено показателен самия факт, че Габард обвърза разсекретяването с обещание да се спре „опасното gain-of-function изследване“: реторична сглобка на два сюжета, които нямат допирна точка, в едно общо внушение" - всичко това е част от анализ на Frontline Montior - ПРОЧЕТЕТЕ ГО!

Не бива да забравяме, че в цялата история има и българска следа - и тя беше ясно демонстрирана, при това на най-високо държавно и политическо ниво в Путинова Русия, ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Българска следа в руските манипулации за биологични оръжия в Украйна

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война Украйна биолаборатории Тулси Габард Нън-Лугар
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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