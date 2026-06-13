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Кодът 86-47: САЩ разследват мистериозни числа на моравата във Вашингтон, заплашващи Тръмп

13 юни 2026, 15:11 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кодът 86-47: САЩ разследват мистериозни числа на моравата във Вашингтон, заплашващи Тръмп

Във Вашингтон е започнало разследване след като на моравата между Капитолия и Вашингтонския монумент се появиха числата 86 и 47. През последните дни на това място моравата все повече се обезцветява, а в същото време числата стават все по-видими, както показват записи от EarthCam. Комбинацията от тези цифри се смята за заплаха за американския президент Доналд Тръмп.

Самият Тръмп по-рано потвърди, че числото 86 означава "убий", докато 47 било свързано именно с него, тъй като е 47-ият президент на Съединените щати. 

Министерството на вътрешните работи на САЩ обяви, че полицията е започнала разследване и че служителите приемат всяка заплаха срещу президента "много сериозно". Проби от моравата вече са взети за анализ, за ​​да се определи причината за обезцветяването. 

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По-рано бившият директор на ФБР Джеймс Коми бе обвинен, че е заплашил живота на президента, когато миналата година публикува снимка в Instagram, на която бяха изобразени двете цифри 86 и 47, образувани от морски черупки. Коми отрече обвиненията, заявявайки, че не е знаел, че някои хора свързват тези числа с насилие, а след това изтри публикацията.

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Снимка: Getty Images

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Доналд Тръмп САЩ Вашингтон разследване
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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