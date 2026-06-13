Кодът 86-47: САЩ разследват мистериозни числа на моравата във Вашингтон, заплашващи Тръмп

Във Вашингтон е започнало разследване след като на моравата между Капитолия и Вашингтонския монумент се появиха числата 86 и 47. През последните дни на това място моравата все повече се обезцветява, а в същото време числата стават все по-видими, както показват записи от EarthCam. Комбинацията от тези цифри се смята за заплаха за американския президент Доналд Тръмп.

Самият Тръмп по-рано потвърди, че числото 86 означава "убий", докато 47 било свързано именно с него, тъй като е 47-ият президент на Съединените щати.

Министерството на вътрешните работи на САЩ обяви, че полицията е започнала разследване и че служителите приемат всяка заплаха срещу президента "много сериозно". Проби от моравата вече са взети за анализ, за ​​да се определи причината за обезцветяването.

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По-рано бившият директор на ФБР Джеймс Коми бе обвинен, че е заплашил живота на президента, когато миналата година публикува снимка в Instagram, на която бяха изобразени двете цифри 86 и 47, образувани от морски черупки. Коми отрече обвиненията, заявявайки, че не е знаел, че някои хора свързват тези числа с насилие, а след това изтри публикацията.

Снимка: Getty Images

🇺🇸 Controversial vandalism on the National Mall: Someone etched “86-47” into the grass.



“86” is slang for “remove” or “eliminate,” and 47 refers to President Trump as the 47th President of the United States.



The act has sparked strong backlash online, with many interpreting it… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 11, 2026