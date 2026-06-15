Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тежък пътен инцидент: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека между Свети Влас и Слънчев бряг

15 юни 2026, 23:56 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежък пътен инцидент: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека между Свети Влас и Слънчев бряг

18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг. По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа. Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор.

Още: Пак на пешеходна пътека: Блъснаха млада жена с тротинетка

По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало. Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват. Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.

Още: Блъснат на пешеходна пътека: 80-годишен мъж е с опасност за живота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
катастрофа пешеходна пътека загинала жена пътен инцидент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес