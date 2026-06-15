Тежък пътен инцидент: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека между Свети Влас и Слънчев бряг

18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг. По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа. Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор.

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По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало. Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват. Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.

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