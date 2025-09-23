Войната в Украйна:

Макрон: Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир, само ако прекрати конфликта в Газа

23 септември 2025, 23:41 часа 457 прочитания 0 коментара
Макрон: Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир, само ако прекрати конфликта в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир само ако прекрати конфликта между Израел и палестинците в Газа, съобщи БГНЕС. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. „В настоящата ситуация има само един човек, който може да направи нещо – американският президент. Виждам американски президент, който е мобилизиран и който каза тази сутрин (23 септември пред Генералната асамблея) ‚Искам мир, ще реша този конфликт‘. Той иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна само ако прекратиш този конфликт“, каза Макрон.

Още: Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

Той добави, че е необходимо да се упражни натиск върху израелското правителство, „за да спре конфликта в Газа, така че най-накрая да бъдат освободени заложниците“, държани от палестинската групировка Хамас.

Френският президент призна, че дори след решението му да признае палестинска държава от името на Франция на Общото събрание – решение, което беше остро критикувано както от Тръмп, така и от Израел – именно Вашингтон има влияние върху Израел. „Защо той (американският президент) може да направи повече от нас? Ние не доставяме оръжие (на Израел), което да позволява воденето на конфликта в Газа“, каза Макрон. Той подчерта, че палестинска държава „действително ще бъде създадена в деня, в който Държавата Израел я признае.“

Още: Официално: Франция призна Палестина (ВИДЕО)

Съществуват опасения, че Израел може да реагира на стъпката на Франция с ответни мерки, като например затваряне на френското консулство в Йерусалим, което активно използват палестинците, или анексиране на територии в окупирания Западен бряг. „Ние сме готови. Планирали сме всички възможни опции, което означава, че никога няма да останем безучастни. Просто планираме и винаги ще защитаваме интересите на Франция“, каза Макрон, без да навлиза в допълнителни подробности.

Още: Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа Франция Нобелова награда за мир Еманюел Макрон
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес