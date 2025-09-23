Макрон: Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир, само ако прекрати конфликта в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир само ако прекрати конфликта между Израел и палестинците в Газа, съобщи БГНЕС. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. „В настоящата ситуация има само един човек, който може да направи нещо – американският президент. Виждам американски президент, който е мобилизиран и който каза тази сутрин (23 септември пред Генералната асамблея) ‚Искам мир, ще реша този конфликт‘. Той иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна само ако прекратиш този конфликт“, каза Макрон.

Още: Макрон блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го кара да продължи пеша (ВИДЕО)

Той добави, че е необходимо да се упражни натиск върху израелското правителство, „за да спре конфликта в Газа, така че най-накрая да бъдат освободени заложниците“, държани от палестинската групировка Хамас.

Френският президент призна, че дори след решението му да признае палестинска държава от името на Франция на Общото събрание – решение, което беше остро критикувано както от Тръмп, така и от Израел – именно Вашингтон има влияние върху Израел. „Защо той (американският президент) може да направи повече от нас? Ние не доставяме оръжие (на Израел), което да позволява воденето на конфликта в Газа“, каза Макрон. Той подчерта, че палестинска държава „действително ще бъде създадена в деня, в който Държавата Израел я признае.“

Още: Официално: Франция призна Палестина (ВИДЕО)

Съществуват опасения, че Израел може да реагира на стъпката на Франция с ответни мерки, като например затваряне на френското консулство в Йерусалим, което активно използват палестинците, или анексиране на територии в окупирания Западен бряг. „Ние сме готови. Планирали сме всички възможни опции, което означава, че никога няма да останем безучастни. Просто планираме и винаги ще защитаваме интересите на Франция“, каза Макрон, без да навлиза в допълнителни подробности.

Още: Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)