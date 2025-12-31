Арсенал прекъсна впечатляващата серия на фурора на сезона с разгром, Юнайтед с фамозна издънка

Арсенал прекъсна серията на Астън Вила от 11 поредни победи във всички турнири! "Топчиите" разгромиха "виненочервените" с 4:0 в двубой от 19-ия кръг на Висшата лига. И петте попадения на "Емирейтс" паднаха през втората част. Техни автори бяха Габриел Магаляеш, Зубименди, Леандро Тросар, Габриел Жезус, а за гостите се разписа Оли Уоткинс. Междувременно Манчестър Юнайтед завърши 1:1 на "Олд Трафорд" срещу пълния аутсайдер Уулвърхемптън.

Арсенал разби Вила

През първото полувреме Арсенал и Вила проведоха равностоен сблъсък. Уоткинс стреля неточно при две изгодни положения. Тросар пък тества Емилиано Мартинес, който се справи. След почивката възпитаниците на Артета се развихриха. В 48-ата минута Магаляеш засече центриране от корнер за 1:0. Не след дълго Йодегор асистира на Зубименди, който удвои аванса.

This is a statement win. pic.twitter.com/pMQVtxz1B9 — Forever Arsenal (@ArsenalN10) December 30, 2025

В 69-ата минута Тросар уби интригата, макар че попадението му дълго бе преразглеждано от ВАР. В заключителната част появилият се от скамейката Жезус вкара за 4:0. В добавеното време Уоткинс се разписа за Вила - 4:1.

На "Олд Трафорд" изстрел на Шешко се размина на сантиметри от гол, преди в 27-ата минута Зиркзее да реализира с помощта на рикошет. Шешко изтърва още един шанс, докато Уулвс се възползва от една от малкото си възможности в края на първата част. Крейчи остана непокрит на втора греда, като се извиси за 1:1. През второто полувреме териториалният натиск на Юнайтед не даде резултат. "Червените дяволи" остават на шесто място с 30 точки. "Вълците" са последни с едва 3 пункта.

