Куентин Тарантино посочи най-великото десетилетие в историята на киното

Опитът да се определи кое е най-доброто десетилетие в историята на киното е почти непосилна задача – подобно на избора на най-добрия вкус сладолед. Но за режисьор с увереността на Куентин Тарантино не е изненадващо, че той посочва именно периода, в който излизат най-известните му филми, пише списание "Far Out".

Снимка: Getty Images

Ако изборът беше личен, мнозина биха заложили на 70-те години – десетилетие на суровото "Ново Холивудско кино" със заглавия като "Челюсти" на Стивън Спилбърг и класики в научната фантастика като "Пришълецът". Истината обаче е, че почти всяко десетилетие от 30-те години насам може да бъде наречено "златно".

Тарантино оставя най-дълбоката си следа през 90-те. От дебюта му с "Глутница кучета", през "Криминале" и "Джаки Браун", до сценария на "Истински романс", той и стилът му са навсякъде. Режисьори се опитват да го копират, сценаристи пишат диалози "по тарантиновски", актьори мечтаят да работят с него, а публиката нетърпеливо чака следващия му проект.

Най-доброто десетилетие

Снимка: Getty Images

В интервю за "Vulture" през 2015 г., коментирайки опасенията на Стивън Спилбърг, че независимото кино може да пострада от провалите на големите блокбъстъри, Тарантино казва: "Хората повтарят това на всеки шест години. Всички сме съгласни, че 70-те или 30-те, зависи от гледната точка, вероятно са най-великото десетилетие в историята на холивудското кино. Аз мисля, че 90-те са на същото ниво."

Тезата му изглежда убедителна, когато се погледне списъкът с филми от онзи период – от неговите собствени до "Изкуплението Шоушенк", "Фарго", "Непростимо", "Добри момчета", "Играта на играчките", "Жега" и "Джурасик парк". Десетилетие, в което специалните ефекти започват истински да се развиват, както показва "Терминатор 2".

Снимка: Getty Images

Днес, когато вече сме преполовили 20-те години на XXI век, трудно може да се каже, че настоящото десетилетие ще се доближи до тези класически периоди. Причините са много, а дори самият Тарантино се отказа от планирания си десети филм "The Movie Critic" и реши да се върне в изходна позиция.

Последният му филм – "Имало едно време в Холивуд" – излезе в края на 2019 г. и беше високо оценен от критиката, но не предизвика същия ентусиазъм сред публиката, както "Джанго без окови" (2012) и "Омразната осморка" (2015), съобщава БГНЕС.