31 декември в историята: Важен ход в Руско-турската война за освобождаването на Карлово. Първото преброяване в Княжество България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

31 декември 1877 г. в Руско-турската освободителна война

На този ден през 1877 г. по време на Руско-турската освободителна война Ловчанско-Севлиевският отряд получава заповед за преминаване на Стара планина в района на Троянския Балкан и това е важна крачка за освобождаването на Карлово.

Само няколко дни по-късно в началото на 1878 година, след ожесточени боеве Ловчанско-Севлиевският отряд в условията на мразовита зима, под командването на генерал Павел Карцов превзема Троянския проход. Карлово и Стремската долина са освободени. Цялото население и духовенството на Карлово посреща с почести генерал Карцов. Признателните карловци издигат паметник на генерала в града си в знак на признателност.

31 декември 1951 г.: Влиза в сила нов устав на Българската православна църква

На 31 декември през 1951 година влиза в сила нов устав на Българската православна църква. Уставът е утвърден още на 31 декември 1950 г. Според него се отменя принципът на ненамеса на държавата в църковното устройство и управление.

31 декември 1944 г.: Първа българска армия започва преминаването на река Дунав

По време на Втората световна война, на 31 декември 1944 година войските на Първа българска армия започват преминаването на р. Дунав при Илок - Бачка паланка.

В междуречието на р. Дунав и р. Сава армията получава нова задача след Сремската операция. Тя трябва да се прегрупира в Южна Унгария. Целта е там тя да смени съединения от Трети украински фронт, след което да отбранява района западно и югозападно от Пейч. Щабът разработва подробен план за прегрупиране на войските с помощта на руснаците. По три пехотни дивизии се изнасят по всяко от двете основни направления. Прегрупирането започва на 31 декември с прехвърлянето при Петроварадин и Илок. След две седмици прегрупирането окончателно приключва и войските започват да отбраняват посочените територии.

31 декември в историята на България

На 31 декември 1942 година излиза първият брой на вестник "Отечествен фронт" .

На същата дата през 1880 г. приключва първото официално преброяване на населението в Княжество България. То е извършено с решение на правителството от 27 септември същата година. Според преброяването общият брой на населението на Княжество България е 2 007 919 души - от тях мъжете са 1 027 803 мъже, а жените - 980 116.

