"230 милиона за играч от Чемпиъншип": В Англия заговориха за най-скъпия трансфер в историята на футбола

Трансферните прозорци остават едно от най-важните събития от футболния сезон, като през последните години феновете станаха свидетели на много сделки за големи суми. Пари Сен Жермен разтърси футболния свят през лятото на 2017 г., когато подписа с Неймар от Барселона за 222 милиона евро и веднага след това отмъкна Килиан Мбапе от Монако за 180 млн. евро. Те остават двамата най-скъпи играчи за всички времена, но не може да се отрече, че сензационният двоен удар на парижани значително наду трансферния пазар.

Клуб от Чемпиъншип поиска рекордна сума за свой играч

Всъщност, бързо последваха редица мащабни трансфери, като Барселона се опита да запълни празнината, оставена от Неймар, като подписа с Усман Дембеле, Филипе Коутиньо и Антоан Гризман за суми от девет цифри. Също в Испания, Атлетико Мадрид похарчи 126 млн. евро за талантливия нападател на Бенфика Жоао Феликс, а Реал Мадрид най-накрая доведе Еден Азар на "Сантяго Бернабеу" за 100 млн. евро. Най-паметните сделки от 2025 година са привличането на Александър Исак за 120 млн. евро и Флориан Вирц за 125 млн. евро на "Анфийлд".

Нападателят, който струва 230 милиона евро

Към този списък на суперзвезди се присъединява едно ново име. Става въпрос за американския нападател Хаджи Райт. 27-годишният играч, който играе за Ковънтри Сити във втората дивизия на Англия, е обект на интерес от страна на отбора от Висшата лига Уест Хям Юнайтед. Според доклад на "The Telegraph", Ковънтри Сити е предложил на "чуковете" цена от 230 милиона евро за придобиването на Райт. При тази цифра, тя би надминала трансфера на Неймар от Барселона в Пари Сен Жермен през 2017 г. на стойност 222 милиона евро като най-скъпия в историята на футбола. До подобен трансфер, разбира се, няма да се стигне. Но това е категорично изражение на това колко Ковънтри цени Райт, който има 8 гола в 18 мача през този сезон.

Роденият в Лос Анджелис нападател се бори за място в националния отбор на САЩ за предстоящото Световно първенство това лято. Повечето прогнози сочат, че Райт ще се бори за мястото на резерва зад първия избор за нападател в лицето на Фоларин Балогун. Преди месец Райт отбеляза и двата гола при победата на САЩ с 2:1 в приятелски мач над Австралия - съперник, с когото ще се срещнат отново във втория си мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

Отборът на Райт Ковънтри в момента е на първо място в класирането на Чемпиъншип и ще си осигури автоматично повишение във Висшата лига, ако завърши на едно от първите две места. Вторият ешелон на английския футбол е по-динамичен от всякога през този сезон, като само 10 точки разделят третия в класирането Ипсуич Таун от 17-ия Чарлтън Атлетик. Мидълзбро започна да се откъсва от преследвачите си след четири победи в последните си пет мача и е с пет точки пред Ипсуич, който е на второ място. Ковънтри, от своя страна, има шест точки преднина след невероятна първа половина на сезона под ръководството на мениджъра Франк Лампард. Лондонският клуб Уест Хям, от своя страна, се опитва да подсили състава си, за да избегне изпадане от елита. "Чуковете" са на 18-то място в лигата от 20 отбора, което ги поставя в позиция за изпадане.

Автор: Дария Александрова

