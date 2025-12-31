Войната в Украйна:

Единственият футболист в историята, печелил требъл с два различни клуба

31 декември 2025, 08:00 часа 111 прочитания 0 коментара
Континенталният требъл в Европа е постижение, което много малко футболисти в историята са постигали. Да спечелиш местното си първенство, националната купа, а след това да триумфираш в Шампионска лига в един сезон не изглежда като никак лесна задача, особено когато най-вероятно и играеш в едно от топ 5 първенствата на Европа, където конкуренцията убийствена. Един футболист обаче може да се похвали, че е печелил требъл не с един, а с цели два отбора.

Самуел Ето'о печели требъл с Барселона и Интер в два поредни сезона

Единственият футболист в историята, който е печелил требъл с два различни отбора, е легендарният нападател Самуел Ето'о. Той го постига с Барселона и Интер. А по-впечатляващото е, че Ето'о постига двата требъла в последователни сезони. Той стига до требъл през сезон 2008/09, а през лятото е трансфериран в Интер, където още на следващия сезон 2009/10 пак стига до требъл, където триумфът е дори още по-изумителен, тъй като малцина очакват Интер да спечели Шампионска лига.

Самуел Ето'о

Никой друг не е печелил требъл с два различни отбора, а Ето'о държи и други уникални постижения

Ето'о е считан за легенда както в Барселона, така и в Интер. А интересното е, че Ето'о е играл и за Реал Мадрид, но Флорентино Перес го изпуска. Иначе Самуел Ето'о държи и друго уникално постижение. Той става едва вторият играч в историята, който бележи гол на два финала в Шампионска лига. Прави го на финала през 2006-та, прави го и на финала през 2009-та.

И ако някой си мисли, че заслугите на Ето'о са благодарение на силните отбори на Барселона и Интер, трябва да се отбележи и друг изключителен успех на нападателя. Той извежда Камерун до олимпийската титла във футболния турнир на Игрите в Сидни през 2000 година. Нападател, който променя историята на футбола завинаги.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
