Лудата година на Лудогорец, която дори най-големите фенове на "орлите" не могат да си обяснят

Лудогорец изпраща една от най-любопитните години в своята история. Или поне в историята си в елита на българския футбол. Изминаващата 2025-та бе изпълнена с върхове и падения за „орлите“, а това със сигурност не се нрави на ръководството и феновете на тима, които очакват отборът да продължи близо 15-годишната си хегемония у нас. Дали обаче съставът от Разград ще успее да защити титлата си, или ще сдаде върха на Левски, предстои да видим.

Напускането на Йовичевич шокира Лудогорец

През първата половина на 2025-та всичко в Лудогорец вървеше по план. Тимът, който тогава бе воден от Игор Йовичевич, успя да спечели титлата в Първа лига за 14-ти пореден път – с 9 точки преднина пред втория в крайното класиране Левски. „Орлите“ също така триумфираха с Купата и Суперкупата на България, като записаха „златен требъл“.

Веднага след края на миналия сезон обаче нещо в Лудогорец се счупи. Първо, Игор Йовичевич изненадващо напусна поста си. Това бе голям шок за всички в клуба, тъй като нищо не предвещаваше, че двете страни ще се разделят – още повече след успехите, които разградчани постигнаха с хърватския специалист начело. Впоследствие стана ясно, че наставникът е поискал договорът му да бъде прекратен по взаимно съгласие като е изтъкнал лични причини за своето решение.

„Орлите“ назначиха Руи Мота, който не можеше да се похвали с много успехи

Неприятният сюрприз с напускането на Йовичевич постави Лудогорец в доста трудна ситуация. Причината е, че хърватинът си събра багажа на 9 юни – само месец преди първия официален мач на „орлите“ за новия сезон. Това принуди ръководството на родния шампион да търси „на пожар“ нов треньор.

Така се стигна до назначението на Руи Мота. То дойде по-малко от седмица след напускането на Йовичевич, като Лудогорец трябваше да плати парична компенсация на тогавашния тим на португалеца – ФК Ной. Мота акостира на „Хювефарма Арена“, но на повечето фенове и специалисти им бе ясно, че той много трудно ще постигне нещо в българския гранд, тъй като най-големият успех в треньорската му кариера бе спечелването на титлата и Купата на Армения през сезон 2024/25.

Представянето на Лудогорец при португалеца бе много далеч от очакваното

Въпреки скромната му визитка от Лудогорец решиха да гласуват доверие на Мота, но допуснаха сериозна грешка. В първите си мачове през сезона в Първа лига и евротурнирите „орлите“ се представиха на познатото ниво и ги спечелиха без много проблеми. Около средата на август обаче в тима настъпи криза – както игрова, така и кадрова, тъй като разградчани загубиха основни футболисти заради контузии.

Впоследствие Лудогорец отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а резултатите в родното първенство също бяха неубедителни. Все пак трябва да отчетем, че разградчани успяха да влязат в основната фаза на Лига Европа. В Първа лига обаче представянето им бе катастрофално и след серия от четири мача, в които „орлите“ записаха три равенства и една загуба, Руи Мота бе уволнен.

Пер-Матиас Хьогмо е четвъртият треньор на Лудогорец през 2025-та

На мястото на португалеца застана наставникът на втория отбор Тодор Живондов. При него нещата не изглеждаха много по-различно, но трябва да отбележим, че Лудогорец успя, макар и леко, да стабилизира предстaвянето си. В крайна сметка на 21 ноември начело на разградчани бе назначен норвежецът Пер-Матиас Хьогмо.

При скандинавеца Лудогорец значително подобри играта си и започна да наваксва изоставането в точките в Първа лига и Лига Европа. Добрата новина за новия треньор е и завръщането на ключови футболисти, между които голмайсторът Квадво Дуа. Под ръководството на Хьогмо разградчани изиграха общо шест мача във всички турнири, в които записаха четири победи и две равенства.

Благодарение на доброто си представяне в края на годината Лудогорец успя да влезе в Топ 4 на Първа лига, а също така и да запази шансовете си за класиране в елиминационната фаза на Лига Европа.

Лудогорец има всички шансове отново да спечели требъл

Общо взето това бе годината на Лудогорец. Година изпълнена с радост и тъга, с възходи и падения. „Орлите“ все още изостават на 7 точки от лидера Левски в Първа лига, но имат всички шансове да защитят титлата си. Освен това разградчани са на 1/4-финал в турнира за Купата на България, както и на финал за Суперкупата.

С една добра зимна подготовка и привличането на 2-3 класни попълнения по време на трансферния прозорец спокойно можем да станем свидетели как за втора поредна година Лудогорец ще спечели требъл. Поне това е желанието на Хьогмо, а и на всички в клуба.

Автор: Бойко Димитров

