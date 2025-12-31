Украйна удари електрически подстанции в Московска област, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

Украйна организира много силна атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за мащабни удари в Московска област. Според съобщения в социалните мрежи, обект на нападенията са енергийни подстанции. В руски медии се съобщава, че най-малко 600 000 души са останали без ток след атаката.

A large-scale blackout has occurred in the Moscow region. It is reported that more than 600,000 subscribers are without electricity, and a UAV threat has been declared in the region. pic.twitter.com/aymCxxHosf — WarTranslated (@wartranslated) December 30, 2025

Русия вече организира изпращането на десетки мобилни генератори, опитвайки се да подкрепи електрическата мрежа на Москва по всякакъв възможен начин. Изглежда, че проблемите с електричеството са сериозни и ще има нужда от време, за да бъдат разрешени.

Russia is rushing dozens of mobile generators to apartment blocks in Ramenskoye, trying to prop up Moscow’s grid by any means. Seems like power isn’t coming back soon. https://t.co/5BBWhpvKTp pic.twitter.com/0tGbpEI9Uh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2025

От администрацията на московския окръг Раменски съобщиха, че в захранващия център в Донино е изгоряла електротехническа шина. „В момента се извършва превключване на потребителите към резервни източници на електроенергия (там, където това е технически възможно). Останалите участъци от мрежите ще бъдат изведени за ремонт. Приблизителното време за завършване на работата е 2 часа“, се казва в съобщението.

Без ток останаха и жителите на Жуковски и Литкарин в Подмосквието, съобщават от „Россети Московски регион“. Причината за пожара е неизвестна. Преди това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за атака с безпилотен летателен апарат.

Същевременно от Министерството на отбраната на Руската федерация обявиха, че само за 4 часа са били свалени 109 безпилотни летателни апарата над Русия, като някои от тях са в Москва. В периода от 16:00 до 20:00 часа по московско време дежурните средства за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили 109 украински безпилотни летателни апарата. Според сводката, има свалени дронове над редица области – Брянска, Калужка, Московска, Курска област, Воронежка, Белгородска и Смоленска.

21 безпилотни летателни апарата са свалени в 7 общини в Подмосковието, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. „Днес в Подмосковието силите на противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали 21 безпилотни летателни апарата в седем общини. Системата за противовъздушна отбрана продължава да работи“, заяви той.

Удар и в Туапсе

Малко по-късно бе съобщено, че е имало удар и в Туапсе. От кадри в социалните мрежи се вижда огромен пожар. За момента не е ясно какво точно е било поразено.

Tuapse situation: “What a gift, the Christmas tree is on fire!”



😂😂 https://t.co/zJN1hx24Jj pic.twitter.com/hPzQMxsVHF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 30, 2025