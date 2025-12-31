Лайфстайл:

Украйна удари електрически подстанции в Московска област, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

31 декември 2025, 00:15 часа 273 прочитания 0 коментара
Украйна удари електрически подстанции в Московска област, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

Украйна организира много силна атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за мащабни удари в Московска област. Според съобщения в социалните мрежи, обект на нападенията са енергийни подстанции. В руски медии се съобщава, че най-малко 600 000 души са останали без ток след атаката.

Русия вече организира изпращането на десетки мобилни генератори, опитвайки се да подкрепи електрическата мрежа на Москва по всякакъв възможен начин. Изглежда, че проблемите с електричеството са сериозни и ще има нужда от време, за да бъдат разрешени.

От администрацията на московския окръг Раменски съобщиха, че в захранващия център в Донино е изгоряла електротехническа шина. „В момента се извършва превключване на потребителите към резервни източници на електроенергия (там, където това е технически възможно). Останалите участъци от мрежите ще бъдат изведени за ремонт. Приблизителното време за завършване на работата е 2 часа“, се казва в съобщението.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Без ток останаха и жителите на Жуковски и Литкарин в Подмосквието, съобщават от „Россети Московски регион“. Причината за пожара е неизвестна. Преди това кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за атака с безпилотен летателен апарат.

Същевременно от Министерството на отбраната на Руската федерация обявиха, че само за 4 часа са били свалени 109 безпилотни летателни апарата над Русия, като някои от тях са в Москва. В периода от 16:00 до 20:00 часа по московско време дежурните средства за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили 109 украински безпилотни летателни апарата. Според сводката, има свалени дронове над редица области – Брянска, Калужка, Московска, Курска област, Воронежка, Белгородска и Смоленска.

21 безпилотни летателни апарата са свалени в 7 общини в Подмосковието, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. „Днес в Подмосковието силите на противовъздушната отбрана и средствата за радиоелектронна борба са свалили и неутрализирали 21 безпилотни летателни апарата в седем общини. Системата за противовъздушна отбрана продължава да работи“, заяви той.

Удар и в Туапсе

Малко по-късно бе съобщено, че е имало удар и в Туапсе. От кадри в социалните мрежи се вижда огромен пожар. За момента не е ясно какво точно е било поразено.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Москва война Украйна украински дрон Московска област украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес