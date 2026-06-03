Марко Рубио: Все още сме в НАТО, но Алиансът трябва да се промени (ВИДЕО)

Ние все още сме в НАТО, но то се нуждае от значителни промени. Президентът Доналд Тръмп нееднократно обяви това. Той е много разочарован от НАТО. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по повод участието на Вашингтон в Алианса.
Marco Rubio:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
We are still in NATO, but NATO needs significant changes. pic.twitter.com/RcsALjgtUb
Съединените щати са съюзници в НАТО и ще бъдем на срещата на върха в Анкара, за да обсъдим всички горещи теми. Самият президент Доналд Тръмп ще присъства на срещата на Алианса, обяви държавният секретар Марко Рубио.
Marco Rubio:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Trump himself will be attending the next NATO meeting in Ankara, Türkiye. pic.twitter.com/orr3akn0HK
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