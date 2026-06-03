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Марко Рубио: Все още сме в НАТО, но Алиансът трябва да се промени (ВИДЕО)

03 юни 2026, 22:27 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марко Рубио: Все още сме в НАТО, но Алиансът трябва да се промени (ВИДЕО)

Ние все още сме в НАТО, но то се нуждае от значителни промени. Президентът Доналд Тръмп нееднократно обяви това. Той е много разочарован от НАТО. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио по повод участието на Вашингтон в Алианса.

Съединените щати са съюзници в НАТО и ще бъдем на срещата на върха в Анкара, за да обсъдим всички горещи теми. Самият президент Доналд Тръмп ще присъства на срещата на Алианса, обяви държавният секретар Марко Рубио.

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Доналд Тръмп НАТО САЩ Марко Рубио
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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