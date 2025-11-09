Войната в Украйна:

"От 19 години": Президентите на Чили и Боливия с първа среща

09 ноември 2025, 07:50 часа 197 прочитания 0 коментара
Президентът на Чили Габриел Борич поздрави новия президент на Боливия Родриго Пас след встъпването му в длъжност – първата среща между държавните глави на двете страни от 19 години насам. Това е жест, който бележи промяна в отношенията, белязани от прекъсването на дипломатическите връзки през 1978 г. и десетилетия напрежение заради претенциите на Боливия за излаз на море, предаде ЕФЕ. Борич подчерта „значението на задълбочаването на връзките и укрепването на съвместната работа“ между двете страни. 

Напрежение две десетилетия, но сега промяна в отношенията

Напрежението между тях достига критична точка през 2013 г., когато Боливия заведе дело срещу Чили в Международния съд с искане за суверенен излаз на Тихия океан – иск, който бе отхвърлен през 2018 г.

В съобщение до медиите чилийското правителство отбеляза, че Борич „е провел протоколна среща с президента Пас, за да го поздрави и да му пожелае успех в управлението му, както и да обсъди значението на задълбочаването на връзките и укрепването на сътрудничеството в области като граничния контрол и Двустранния чилийско-боливийски бизнес съвет“.

В него се подчертава също, че „от 19 години чилийски държавен глава не е присъствал на смяна на властта в Боливия – след участието на президента Рикардо Лагос при първото встъпване в длъжност на Ево Моралес през 2006 г.“

Чилийското правителство също посочи, че сътрудничеството между двете страни „се е засилило през последните години“ с поредица от споразумения, подписани между 2023 и 2024 г., за укрепване на „действията срещу транснационалната организирана престъпност“.

На церемонията по встъпване в длъжност на Пас присъстваха и президентите на Аржентина – Хавиер Милей, на Еквадор – Даниел Нобоа, на Парагвай – Сантяго Пеня, и на Уругвай – Яманду Орси, както и заместник-държавният секретар на Съединените щати Кристофър Ландау.

Антон Иванов
