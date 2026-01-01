Пеевски: Най-хубавото предстои, България получи своя шанс за ново начало

Оптимистично настроен беше лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски в своето новогодишно приветствие.

От пресцентъра на партията разпространиха позиция на Пеевски, в която се казва, че с влизането на България в еврозоната страната е получила своя шанс за ново начало.

Пеевски допълни, че не трябва да позволяваме "разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред".

Пълният текст на приветствието на Делян Пеевски:

Честита Нова година! Най-хубавото предстои!

С настъпването на Новата 2026-та година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало.

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред.

Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората.

Пожелавам здраве и благополучие на българските семейства и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои!

Честита Нова година!