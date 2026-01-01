Честита Нова година - кръстопътна и решителна

Скъпи приятели на Actualno.com, новата 2026 г. е тук. И ще бъде интересна. За всяка следваща година казваме така - че ще е особено важна, особено напрегната, особено трудна. Тази обаче наистина ще е кръстопътна.

Да посрещнем еврото непредубедени

Икономически, еврото е сериозна крачка. Обществото ни е разделено на "за" и "против" и всяка страна има своите валидни аргументи. Вече обаче е безпредметно да се караме. Нека изпратим лева с уважението, което заслужава, и да приемем новите времена, които ни очакват, непредубедени.

Още: Как да си направите новогодишна "торбичка на изобилието", за да привлечете пари

Много бизнеси и индустрии чакат да видят какъв ще бъде ефектът от влизането ни в еврозоната. Някои неща са извън нашия контрол. Други обаче, като това да настояваме държавата да не допуска спекула и злоупотреби, са по силите ни.

Избори на хоризонта

Тази година ни чакат и избори. След безпрецедентните протести, разтресли страната, гражданското общество получи импулс и усещане, което отдавна беше забравило - че нещо зависи от него, че има смисъл. И окрилени от собствената си сила, стотиците хиляди по площадите в цяла България напролет ще пристъпят към урните. Истинската победа за бъдещето може да бъде удържана само там. Защото задкулисието е готово да загуби една битка, ако после ще спечели войната.

Избирателната активност ще е тестът събудена ли е наистина гражданската енергия на българина. Само масирано гласуване може да ни изведе на пътя към истинската и ефективна демокрация, която искаме да бъдем. Борбата няма да е честна и няма да е умна и красива. Затова упорството и бдителността са важни - защото всеки опит за манипулация има нужда от светкавично посичане.

Още: Носят най-голям късмет: Облечете се в тези цветове за Нова година

Път към светлината обаче е възможен. И новата 2026 г. може да бъде началото на този път. Би било хубаво да изберем да повярваме в това. В крайна сметка, всяка нова година носи тази надежда - че ще е по-добра, по-справедлива и по-благополучна от старата. От нас зависи да застанем на прага на правилното "ново начало" - това, което, освен че ще ни освободи наистина от омразата, ще разгради и престъпния политически модел на разделението и корупцията. Защото е допустимо България да бъде овладяна държава, единствено ако я владеят гражданите й.

Честита Нова година!