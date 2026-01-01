Войната в Украйна:

Борисов честити новата година: Успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави

01 януари 2026, 03:02 часа 188 прочитания 0 коментара
Борисов честити новата година: Успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави

След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави. Това написа в своето новогодишно пожелание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според него еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. "Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор: тяснопартиен популизъм или държавност. За ГЕРБ изборът беше ясен!", допълни той.

Още: Борисов говори за портфейла на България: Парите вече не изтичат (ВИДЕО)

Пълният текст на новогодишното пожелание на Борисов:

Приключваме годината с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро. Откакто е създаден ГЕРБ БВП е нарастнал с 4 пъти - от 27 млрд. евро през 2006 до 113 през 2025 г.

Икономическият растеж е над 3%, което ни нарежда сред първите пет държави в Европейския съюз по темпове на растеж. България отдавна вече не е най-бедната страна в ЕС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На прага на Новата година равносметката е ясна, а фактите говорят сами за себе си. След последните години на безвремие, успяхме да върнем България на картата на развитите европейски държави.

Още: "Документира паническия си страх": "Да, България" обвиниха Борисов в ченгесарски номера (ВИДЕО)

През 2025 година решението за влизането ни в еврозоната беше и остава изпитание за държавността и посоката на страната ни. Това не беше просто технически процес, а тест за политическата зрялост, институционалната стабилност и общественото доверие в европейското бъдеще на държавата.

През цялата година темата за еврото беше и ще остане сред най-обсъжданите - не само в парламента и правителството, но и в домовете на хората, в бизнеса и в медиите.

Убеден съм, че еврозоната не е просто смяна на валута, а цивилизационен избор. Това ключово решение изправи политическата класа пред ясен избор: тяснопартиен популизъм или държавност. За ГЕРБ изборът беше ясен! Този избор и тази цел ни водеха при преговорите за съставянето на правителството и по време на работата му, за да изпълним изискванията: финансова дисциплина, реформи и координация между институциите. В този смисъл годината беше тест не само за икономиката, но и за демокрацията и дали решенията ще се взимат с мисъл за бъдещето, а не за следващите избори, които вече са факт.

И независимо от трудностите, посоката, избрана през 2025 г., определи развитието на страната за десетилетия напред.

Още: "Играете си с нещо, което не разбирате": Борисов предупреди за етническата карта (ВИДЕО)

Пожелавам 2026 година да донесе мир, повече успехи и по-добро бъдеще за България.

Честита Нова година!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Бойко Борисов Нова година приемане на еврото
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес