Еврото е тук: Какво трябва да знаем

От днес България е пълноправен член на еврозоната и въвежда еврото като официална валута. Двойното обращение - и на лев, и на евро, ще продължи през целия месец януари като плащанията в брой ще се приемат и в двете валути. Банкоматите обаче ще изплащат само евро. В търговските обекти рестото ще трябва да се връща изцяло в евро, освен при липса на наличност.

Обмяната нa лeвове в eвpo ще става пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

Левът ще престане да бъде законно платежно средство и всички разплащания ще се извършват само в евро от 1 февруари 2026 г.

Обмяната на левовете

Обмяната на левове в евро от БНБ е неограничена във времето и ще продължи докато това е необходимо.

Търговските банки и определени пощенски офиси в по-малки населени места, където няма банкови офиси, също ще обменят левове в евро до 31 декември 2026 г. До 30 юни услугата ще е безплатна, а след това ще се начислява такса.

В банките за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

В "Български пощи" лимитът е до 10 000 лв. на ден на едно лице. За суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

След 31 декември 2026 г., кредитните институции и "Български пощи" могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Превалутиране на цените на стоките и услугите

Според БНБ замяната на лева с еврото не трябва да доведе до забележимо поскъпване на стоките и услугите. Това е осигурено чрез разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото, с които се урежда начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите, въвежда се достатъчно дълъг период на двойно обозначаване на цените с оглед на прозрачност и сравнимост.

Предвидени са и достатъчни правомощия на органите с контролни функции и дисциплиниращи санкции при неспазването на разпоредбите и нерегламентирано повишение на цените.

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро започна още на 8 август 2025 г. и ще продължи 1 година - до 8 август 2026 г. Така, след 9 август 2026 г. търговците ще могат да обявяват цените само в евро.

Източник: БГНЕС

Депозити и кредити

От 1 януари 2026 г. всички банкови сметки в левове – разплащателни, депозитни, спестовни и други, ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Така още от днес ще можем да теглим от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез банкомат или ПОС устройство, или в офис на банка, платежна институция или дружество за електронни пари.

От днес всички заеми ще се считат за заеми в евро. Те се превалутират по официалния фиксиран курс. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити и лизинги.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори, независимо дали те са заеми в левове, или заеми с валутна клауза в евро.

Ако договореният лихвен процент по кредита или депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. Преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не може да води до по-неблагоприятни условия както за клиента, така и за банката.

Ако договореният лихвен процент е променлив, той ще бъде преобразуван по методика, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на превалутирането.

Кои са контролните органи

Основните органи, отговарящи са контрола и санкционирането на злоупотребите, свързани с въвеждането на еврото, са Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите (НАП) и сектор "Икономическа полиция" към МВР. Българската народна банка и Комисията за финансов надзор ще осъществяват контрол за спазване на изискванията от поднадзорните им лица.

Всеки гражданин ще има право да подаде сигнал за нарушения до КЗП или до съответния контролен орган чрез техните интернет страници, както и на страницата за приемане на еврото в Република България.