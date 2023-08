По погрешка: В САЩ арестуваха 12-годишно момче, докато изхвърля боклука (ВИДЕО)

Заради грешката полицията в Лансинг, Мичиган се извини на момчето, което закопча с белезници, докато изнася боклука. ОЩЕ: ФБР застреля мъж от Юта, заплашвал Джо Байдън (ВИДЕО)

Lansing, Michigan, police apologized after officers handcuffed a 12-year-old-boy while he was taking out the trash. Police say he matched the description of a suspected car thief in the area. pic.twitter.com/4Nk9EFcpxp