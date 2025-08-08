Хеликоптер се разби в Мисисипи, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двама души са загинали, след като хеликоптер е катастрофирал, като се е врязал в баржа по река Мисисипи. Това предаде агенция "Ройтерс", като се позова на американската брегова охрана. По предварителна информация хеликоптерът се е ударил в електропроводната мрежа и след това се е сблъскал с баржата. Двамата загинали са били на борда на летателния апарат, а на плавателния съд не е имало хора в този момент.
Как е станал инцидентът?
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 7, 2025
Update private helicopter (#N173AL) working over the transmission lines clips, one of them and crashes into a barge on the Mississippi River in Saint Charles, County.
There were two people aboard, and both were killed in the explosion and fire.
Няма съобщения за пострадали на баржата. Придвижването по реката е било затворено, тъй като далекопроводът е паднал във водата. Според данни от полицията изпълнител и подизпълнител са ремонтирали и подменяли осветителни кули и маркиращи топки на далекопроводите.
В резултат на инцидента е бил преустановен водният трафик в района на град Алтън в щата Илинойс.
Two persons have been confirmed dead in an unfortunate helicopter crash on the Mississippi River, near the Illinois-Missouri border on Thursday, 7th August 2025. According to authorities, the fatal accident occurred after the Hughes 369D Helicopter collided with a power line
According to authorities, the fatal accident occurred after the Hughes 369D Helicopter collided with a power line,… pic.twitter.com/nSmrePa6m5
Засега няма яснота кога водният път ще бъде отворен, уточнил говорител на американската брегова охрана, цитиран от "Ройтерс".