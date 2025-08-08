Хеликоптер се разби в Мисисипи, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двама души са загинали, след като хеликоптер е катастрофирал, като се е врязал в баржа по река Мисисипи. Това предаде агенция "Ройтерс", като се позова на американската брегова охрана. По предварителна информация хеликоптерът се е ударил в електропроводната мрежа и след това се е сблъскал с баржата. Двамата загинали са били на борда на летателния апарат, а на плавателния съд не е имало хора в този момент.

Още: Хеликоптер се разби в язовир, шестима са загинали

Още: Хеликоптер изсипа купчина 100-доларови банкноти върху улица в Детройт (ВИДЕО)

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update private helicopter (#N173AL) working over the transmission lines clips, one of them and crashes into a barge on the Mississippi River in Saint Charles, County.



There were two people aboard, and both were killed in the explosion and fire. The FAA… pic.twitter.com/z9UeFrfGAX