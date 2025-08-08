Войната в Украйна:

Хеликоптер се разби в Мисисипи, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

08 август 2025, 07:29 часа 298 прочитания 0 коментара
Двама души са загинали, след като хеликоптер е катастрофирал, като се е врязал в баржа по река Мисисипи. Това предаде агенция "Ройтерс", като се позова на американската брегова охрана. По предварителна информация хеликоптерът се е ударил в електропроводната мрежа и след това се е сблъскал с баржата. Двамата загинали са били на борда на летателния апарат, а на плавателния съд не е имало хора в този момент.

Как е станал инцидентът?

Няма съобщения за пострадали на баржата. Придвижването по реката е било затворено, тъй като далекопроводът е паднал във водата. Според данни от полицията изпълнител и подизпълнител са ремонтирали и подменяли осветителни кули и маркиращи топки на далекопроводите.

В резултат на инцидента е бил преустановен водният трафик в района на град Алтън в щата Илинойс.

Засега няма яснота кога водният път ще бъде отворен, уточнил говорител на американската брегова охрана, цитиран от "Ройтерс".

